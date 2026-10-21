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Matan a dos hombres y dejan a un tercero gravemente herido en Orocuina, Choluteca

Las víctimas mortales fueron identificadas como Aníbal Díaz y Maximino Salazar, quienes se encontraban en una pulpería cuando ocurrió el ataque

  • Actualizado: 21 de octubre de 2026 a las 20:26
Matan a dos hombres y dejan a un tercero gravemente herido en Orocuina, Choluteca

Tras el hecho, la zona fue militarizada; vecinos del sector se encuentran preocupados por la violencia en el lugar.

 Foto: Cortesía

Choluteca, Honduras.-Un hecho violento dejó dos hombres muertos y un adulto mayor gravemente herido la tarde de este miércoles 21 de octubre en la comunidad de Matapalo, municipio de Orocuina, departamento de Choluteca.

Las víctimas mortales fueron identificadas como Aníbal Díaz y Maximino Salazar, quienes se encontraban en una pulpería cuando ocurrió el ataque, según contó un familiar de las víctimas.

En el mismo hecho resultó herido Nery Álvarez, de 66 años, quien sufrió lesiones de gravedad y fue trasladado al Hospital del Sur para recibir atención médica.

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Tras el incidente, la zona fue militarizada; se está a la espera de un informe oficial de las autoridades que permita conocer más detalles sobre lo ocurrido.

Hasta el momento, no se han brindado detalles sobre los responsables ni sobre las posibles causas del ataque. Las circunstancias del doble homicidio continúan sin esclarecerse.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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