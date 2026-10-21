Matan a dos hombres y dejan a un tercero gravemente herido en Orocuina, Choluteca

Choluteca, Honduras.-Un hecho violento dejó dos hombres muertos y un adulto mayor gravemente herido la tarde de este miércoles 21 de octubre en la comunidad de Matapalo, municipio de Orocuina, departamento de Choluteca.

Las víctimas mortales fueron identificadas como Aníbal Díaz y Maximino Salazar, quienes se encontraban en una pulpería cuando ocurrió el ataque, según contó un familiar de las víctimas.

En el mismo hecho resultó herido Nery Álvarez, de 66 años, quien sufrió lesiones de gravedad y fue trasladado al Hospital del Sur para recibir atención médica.