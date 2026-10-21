Ocho militares heridos tras explosión de artefacto en Primer Batallón en Zambrano

Tegucigalpa, Honduras.- Ocho militares de las Fuerzas Armadas de Honduras resultaron con heridas este miércoles, 21 de octubre, tras la explosión de un artefacto explosivo sin detonar (UXO: Unexploded Ordnance) en las instalaciones del Primer Batallón de Artillería de Campaña a inmediaciones de Zambrano, Francisco Morazán. De acuerdo con un reporte militar, el incidente ocurrió cuando los ocho efectivos de la unidad realizaban ejercicios de entrenamiento en el área de adiestramiento y se encontraron con una granada que explotó en el momento.

Los afectados fueron evacuados de emergencia con rumbo al Hospital Militar para recibir atención médica. Cinco de los militares resultados con heridas leves, dos con heridas significativas y uno requirió de una intervención quirúrgica inmediata debido a la gravedad de sus lesiones, confirmó el capitán Mario Rivera, portavoz de las FFAA, a EL HERALDO.

Identifican a los heridos

Entre los heridos se encuentran los soldados de Infantería Erik Daneri Hernández Bogran y Oscar Fabricio Izaguirre Irías, ambos asignados al Sexto Batallón de Infantería, así como Manuel Aníbal Cerrato Castellano, del Primer Batallón de Infantería. El informe también identifica a Carlos Fernando Hernández Membreño y Fernando Meza Sánchez, del Segundo Batallón de Artillería de Campaña, quienes figuran en el apartado de heridos leves. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse