Presentaba hinchazón y rigidez: Hallan muerto a exagente de la DGIC en zona aledaña a El Picacho

Tegucigalpa, Honduras.- El cuerpo sin vida de un hombre fue hallado en estado de descomposición en una zona ubicada entre la colonia Sagastume y El Picacho, en la capital hondureña.

La víctima fue identificada como Pedro Higinio González, cuyo cuerpo ya presentaba signos de descomposición al momento del hallazgo.

González fue agente de la antigua Dirección General de Investigación Criminal (DGIC), institución que tras varios años pasó a llamarse Dirección Policial de Investigaciones (DPI).

Las autoridades de la DPI investigan las circunstancias de su muerte y no descartan ninguna hipótesis.