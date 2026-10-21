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Presentaba hinchazón y rigidez: Hallan muerto a exagente de la DGIC en zona aledaña a El Picacho

El cuerpo de Pedro Higinio González fue localizado en una zona entre la colonia Sagastume y El Picacho. Las autoridades investigan su muerte y encontraron una carta en la escena

  • Actualizado: 21 de octubre de 2026 a las 10:11
Presentaba hinchazón y rigidez: Hallan muerto a exagente de la DGIC en zona aledaña a El Picacho

Pedro Higinio González fue encontrado sin vida y en estado de descomposición.

 Foto: Estalin Irías/EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- El cuerpo sin vida de un hombre fue hallado en estado de descomposición en una zona ubicada entre la colonia Sagastume y El Picacho, en la capital hondureña.

La víctima fue identificada como Pedro Higinio González, cuyo cuerpo ya presentaba signos de descomposición al momento del hallazgo.

González fue agente de la antigua Dirección General de Investigación Criminal (DGIC), institución que tras varios años pasó a llamarse Dirección Policial de Investigaciones (DPI).

Las autoridades de la DPI investigan las circunstancias de su muerte y no descartan ninguna hipótesis.

El hombre fue identificado como Pedro Higinio González y su cuerpo estaba en estado de descomposición.

El hombre fue identificado como Pedro Higinio González y su cuerpo estaba en estado de descomposición.

 (Foto: Estalin Irías/ EL HERALDO )

En la escena se encontró una carta en la que, según la información preliminar, el hombre expresaba que no culpaba a nadie por su muerte.

El cuerpo presentaba hinchazón y rigidez. Además, el hombre tenía una soga alrededor del cuello, atada a la rama de un árbol.

Un detalle que deberá ser analizado por las autoridades es que los pies del hombre se encontraban a pocos centímetros del suelo, por lo que se realizarán las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias de su muerte.

Debido al estado de descomposición del cuerpo, se presume que el hombre habría fallecido durante el fin de semana. Sin embargo, la fecha exacta de su muerte deberá ser determinada mediante las evaluaciones forenses correspondientes.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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