Identifican a mujer que perdió la vida en la vía rápida de la capital; investigan caso

Tegucigalpa, Honduras.- Como Winiker Elena Galeas Alvarado fue identificada como la mujer que perdió la vida la tarde de este viernes en un sector de la vía rápida, en el carril que conduce hacia el anillo periférico y conecta con el acceso a la colonia San José de La Vega.

El cuerpo de la víctima quedó a un costado de la vía, sobre un charco de su propia sangre, donde elementos policiales llegaron a resguardar la escena.

Galeas Alvarado fue encontrada con un ramo de flores acompañado de una tarjeta, ubicado a corta distancia de su cuerpo. Su celular quedó en la misma escena.