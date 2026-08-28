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Identifican a mujer que perdió la vida en la vía rápida de la capital; investigan caso

Autoridades policiales investigan el caso, luego de que el cuerpo ingresara a la morgue capitalina. La autopsia revelará si murió atropellada o fue asesinada a disparos

  • Actualizado: 28 de agosto de 2026 a las 18:21
Identifican a mujer que perdió la vida en la vía rápida de la capital; investigan caso

Rostro de Winiker Elena Galeas Alvarado.

 Foto: Estalin Irías| EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Como Winiker Elena Galeas Alvarado fue identificada como la mujer que perdió la vida la tarde de este viernes en un sector de la vía rápida, en el carril que conduce hacia el anillo periférico y conecta con el acceso a la colonia San José de La Vega.

El cuerpo de la víctima quedó a un costado de la vía, sobre un charco de su propia sangre, donde elementos policiales llegaron a resguardar la escena.

Galeas Alvarado fue encontrada con un ramo de flores acompañado de una tarjeta, ubicado a corta distancia de su cuerpo. Su celular quedó en la misma escena.

Matan a una mujer en la vía rápida de la capital, carril que conduce al anillo periférico

Aunque de manera preliminar se informó que la víctima habría sido atropellada, debido a que presentaba marcas de huella de una llanta en uno de sus brazos, otra versión que ha cobrado mayor fuerza señala que habría sido asesinada de varios impactos de bala.

Una información no oficial señala que hombres bajaron a la mujer de un vehículo y posteriormente le dispararon. De acuerdo con esa versión, los individuos dejaron el ramo de rosas junto al cuerpo.

Escena donde quedó el cuerpo sin vida de Winiker Elena Galeas Alvarado.

Escena donde quedó el cuerpo sin vida de Winiker Elena Galeas Alvarado.

 (Foto: Estalin Irías| EL HERALDO)

Sin embargo, esa versión no fue confirmada por las autoridades, por lo que las circunstancias en las que murió Galeas Alvarado permanecen bajo investigación.

El cuerpo de la mujer fue trasladado a la morgue capitalina, donde se realizarían los procedimientos correspondientes para determinar mediante la autopsia las causas exactas de su muerte.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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