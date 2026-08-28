Matan a mujer y su pareja queda gravemente herida tras ataque armado en Tocoa, Colón

​Tocoa, Colón.- La violencia volvió a sacudir al municipio de Tocoa la noche del jueves 27 de agosto, luego de que se registrara un violento ataque a balazos en el barrio Colón, dejando como saldo una persona fallecida y otra luchando por su vida. ​La víctima mortal fue identificada en el lugar como Dania Yolanda Meléndez Guardado, quien perdió la vida de forma instantánea debido a la gravedad de las heridas de arma de fuego.​ Durante el mismo hecho resultó con heridas de consideración su compañero sentimental, Dilmer Orlando Herrera.

El afectado fue auxiliado rápidamente y trasladado de emergencia al hospital San Isidro de Tocoa, donde permanece bajo estricta observación médica y en estado delicado.​ Elementos de la Policía Nacional y especialistas en inspecciones oculares e investigadores ya iniciaron las primeras indagaciones con el objetivo de determinar el móvil del atentado y dar con el paradero de los responsables del crimen.



Cifras

1,236 muertes violentas fueron registras entre enero y junio de 2026, según los datos presentados durante el foro nacional "Violencia y Seguridad en Honduras: balance 2022-2025 y datos preliminares de 2026", compartido por el Observatorio Nacional de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH) el pasado 13 de agosto. Migdonia Ayestas, directora del OV-UNAH, explicó que la tasa acumulada durante los primeros seis meses del año se ubicó en 12.1 por cada 100,000 habitantes y, si la tendencia se mantiene hasta diciembre, Honduras cerraría 2026 con una tasa de 24.6, una reducción de 1.6 puntos respecto a 2025.