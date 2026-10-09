Fuerzas Armadas fortalecen capacidades del Segundo Batallón de Ingenieros con nuevos proyectos

Tegucigalpa, Honduras.- Las Fuerzas Armadas de Honduras, fortalecen las capacidades del Segundo Batallón de Ingenieros con nuevos proyectos de infraestructura. Las autoridades dieron a conocer que el objetivo es fortalecer las capacidades operativas, logísticas y de entrenamiento de las unidades especializadas.

El jefe del Estado Mayor Conjunto, general de división Héctor Benjamín Valerio Ardón, presidió la inauguración de nuevos proyectos de infraestructura de la unidad militar ubicada en Naco, Cortés. Las obras ejecutadas están destinadas a proporcionar mejores condiciones para la preparación del personal, la sostenibilidad logística y el cumplimiento de las misiones asignadas a la unidad élite de la institución castrense.