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Fuerzas Armadas fortalecen capacidades del Segundo Batallón de Ingenieros con nuevos proyectos

Las obras inauguradas en Naco, Cortés, buscan mejorar las condiciones de entrenamiento, logística y operación del Segundo Batallón de Ingenieros

  • Actualizado: 09 de octubre de 2026 a las 09:12
Fuerzas Armadas fortalecen capacidades del Segundo Batallón de Ingenieros con nuevos proyectos

El jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Héctor Benjamín Valerio Ardón, al momento de develar la placa de uno de los proyectos en el Segundo Batallón de Ingenieros en Naco, Cortés.

 FOTO: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Las Fuerzas Armadas de Honduras, fortalecen las capacidades del Segundo Batallón de Ingenieros con nuevos proyectos de infraestructura.

Las autoridades dieron a conocer que el objetivo es fortalecer las capacidades operativas, logísticas y de entrenamiento de las unidades especializadas.

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El jefe del Estado Mayor Conjunto, general de división Héctor Benjamín Valerio Ardón, presidió la inauguración de nuevos proyectos de infraestructura de la unidad militar ubicada en Naco, Cortés.

Las obras ejecutadas están destinadas a proporcionar mejores condiciones para la preparación del personal, la sostenibilidad logística y el cumplimiento de las misiones asignadas a la unidad élite de la institución castrense.

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Con la ejecución de los proyectos, las Fuerzas Armadas continúan fortaleciendo su infraestructura militar a nivel nacional, con mejoras en las instalaciones y en las condiciones para los efectivos.

Las autoridades destacaron que las Fuerzas Armadas mantienen su compromiso de modernizar y fortalecer sus unidades para continuar con el cumplimiento de sus funciones.

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Agustín Lagos
Agustín Lagos
Periodista

Licenciado en Periodismo, graduado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Redactor de EL HERALDO desde el 2003 en la cobertura de temas relacionados con seguridad, derechos humanos, política y educación.

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