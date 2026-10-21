Pese a acercamientos con Salud, médicos mantienen suspendida la consulta externa

Tegucigalpa, Honduras.- Las asambleas informativas del Colegio Médico de Honduras (CMH) continuarán a nivel nacional, pese al acercamiento alcanzado este miércoles 21 de octubre con las autoridades de la Secretaría de Salud (Sesal). Durante la asamblea que realizó el gremio, en la que participó el viceministro de Salud, José Miguel Castillo, se acordó analizar una propuesta para agilizar el pago de los salarios pendientes a cientos de profesionales. El gremio médico propuso ampliar la mesa técnica encargada de revisar los expedientes de los galenos que denuncian atrasos salariales. La medida busca acelerar los trámites y encontrar una solución al conflicto que mantiene paralizadas las consultas externas en hospitales públicos y afecta las atenciones en los centros de salud. Samuel Santos, presidente del CMH, informó que ambas partes acordaron tomar como referencia un grupo de 727 médicos cuyos casos deben revisarse. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Sin embargo, insistió en que se necesitan más equipos de trabajo para resolver los expedientes en el menor tiempo posible. El dirigente explicó que una mesa integrada por apenas cuatro o cinco personas no tiene capacidad para revisar con rapidez los cientos de expedientes pendientes. Por ello, planteó conformar entre 10 y 15 equipos que permitan agilizar el proceso y obtener resultados en un plazo de 24 a 48 horas. "Si montamos aquí 15 mesas con técnicos de la Secretaría de Finanzas, de Servicio Civil, del Ministerio del Trabajo, Casa Presidencial y Secretaría de Salud, entonces podemos salir adelante", dijo el titular del CMH. Santos dejó claro que la instalación de esta instancia no significa la suspensión inmediata de las asambleas informativas. La decisión de continuar con las medidas fue respaldada por unanimidad durante la reunión, mientras el gremio espera una respuesta definitiva sobre los pagos.

Es decir que la consulta externa en los hospitales, así como las atenciones en los distintos centros de salud continuarán suspendida hasta que se haga efectivo el pago a todos lo galenos, de acuerdo al gremio.

La situación que tiene paralizados los servicios sanitarios en los establecimientos de salud se mantiene desde hace 45 días, afectando a miles de pacientes que llegan en busca de atención a los hospitales y centros de salud. Por su parte, el viceministro de Salud, José Miguel Castillo, indicó que la propuesta de ampliar la mesa técnica será trasladada a los titulares de las demás instituciones involucradas para definir su implementación. El funcionario había solicitado a los médicos que valoraran suspender temporalmente las asambleas y establecer un plazo para resolver los casos documentados. No obstante, reconoció que el gremio presentó una contrapropuesta y que, por ahora, las medidas se mantienen. Castillo aseguró que las autoridades continúan trabajando en los pagos y que esperan avances importantes durante esta semana. "Yo creo que ya para el viernes podríamos tener ya buenas noticias", declaró. Castillo detalló que, hasta el martes, 158 médicos contratados tenían pagos pendientes. Además, indicó que 365 médicos bajo la modalidad de interinato todavía tenían pendiente el pago de nueve meses de trabajo, aunque ya se había comenzado a realizar abonos parciales.