Honduras busca replicar modelo de salud de Costa Rica tras gestión del Congreso

Las negociaciones fueron encabezadas por Johana Bermúdez, vicepresidenta del Congreso Nacional y presidenta de la Comisión Interparlamentaria Especial de Salud del Foro de Presidentes y Presidentas de Poderes Legislativos de Centroamérica y la Cuenca del Caribe (Cies-Foprel).

La estrategia legislativa busca incorporar herramientas de gestión clínica e infraestructura digital utilizadas por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Tegucigalpa, Honduras.- Un paquete de tres acuerdos de cooperación técnica fue pactado entre parlamentarios de la región y autoridades sanitarias de Costa Rica con el propósito de acelerar la transformación de la red hospitalaria pública de Honduras .

"Consideramos que estos espacios de comunicación y diálogo fortalecen la región. Sobre todo, nos ayudan a garantizar el derecho a la salud, un derecho que traspasa fronteras", expresó Bermúdez.

El acercamiento institucional reunió a Alexander Sánchez Cabo, ministro de Salud de Costa Rica; Mónica Taylor, presidenta ejecutiva de la CCSS, y Marvin Palma Lostalo, gerente médico de esa entidad asistencial.

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Entre las prioridades establecidas figura la reestructuración del nivel primario de atención, concebido como la puerta de entrada al sistema para descongestionar las salas de urgencias de los principales complejos hospitalarios del país.

Asimismo, el plan prevé la transferencia tecnológica necesaria para adoptar de manera integral el Expediente Único Electrónico en la red de asistencia pública y unificar la base de datos de los pacientes.

"Nos vamos con compromisos concretos, porque hay voluntad política. Tenemos que fortalecer la atención primaria e implementar el Expediente Único Electrónico. Eso nos va a garantizar la atención inmediata, cercana y oportuna, y el orden que necesita todo el sistema", afirmó la diputada nacionalista.

En Honduras, la transición hacia la digitalización clínica ha avanzado a ritmos desiguales en los últimos años mediante iniciativas locales, como el Expediente Electrónico Único e Integral en Salud (EUIS), implementado por la Secretaría de Salud, y registros hospitalarios independientes.

La unificación de estos registros mediante un expediente único permitirá interconectar en tiempo real los datos médicos de la población entre los distintos centros asistenciales de la red pública nacional.

El fortalecimiento del primer nivel de atención busca replicar la estructura de los Equipos Básicos de Atención Integral en Salud (EBAIS) de Costa Rica, enfocados en la prevención de enfermedades directamente en barrios y colonias.