Hospital Escuela realizó 2,105 cirugías en septiembre pese a asambleas médicas

Tegucigalpa, Honduras.- Pese a que las asambleas informativas que mantienen los médicos está provocando una reducción en las atenciones de pacientes en los establecimientos de salud, en el Hospital Escuela, las operaciones quirúrgicas se continúan realizando. De acuerdo con datos del principal centro asistencial del país, durante el mes de septiembre se realizaron 2,105 procedimientos quirúrgicos. De los procedimientos realizados durante el mes, 787 fueron cirugías mayores, de las cuales 410 correspondieron a operaciones electivas y 377 a intervenciones de emergencia.

A estas se suman 1,318 cirugías menores, entre ellas 283 realizadas en quirófano, 395 en el área de emergencia y 640 en consulta externa. El centro asistencial destacó que estos procedimientos fueron posibles por el trabajo conjunto de cirujanos, anestesiólogos, personal de enfermería, instrumentistas, camilleros y demás trabajadores que participan en la atención de los pacientes. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Sin embargo, la producción quirúrgica de septiembre se registró en un contexto de reducción de las atenciones debido a las asambleas informativas del Colegio Médico de Honduras (CMH), convocadas en demanda del pago de salarios atrasados y otros compromisos laborales. A inicios de la protesta, el Hospital Escuela reportaba una reducción de entre 25 y 30 cirugías diarias, mientras que las consultas externas habían disminuido en unas 500 atenciones cada día.