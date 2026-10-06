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Hospital Escuela realizó 2,105 cirugías en septiembre pese a asambleas médicas

De acuerdo a las autoridades del principal centro asistencial, de los procedimientos realizados durante el mes, 787 fueron cirugías mayores y 1,318 fueron cirugías menores

  • Actualizado: 06 de octubre de 2026 a las 16:16
Hospital Escuela realizó 2,105 cirugías en septiembre pese a asambleas médicas

Del total de operaciones que realizaron los médicos del Hospital Escuela en septiembre, 410 fueron cirugías electivas.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Pese a que las asambleas informativas que mantienen los médicos está provocando una reducción en las atenciones de pacientes en los establecimientos de salud, en el Hospital Escuela, las operaciones quirúrgicas se continúan realizando.

De acuerdo con datos del principal centro asistencial del país, durante el mes de septiembre se realizaron 2,105 procedimientos quirúrgicos.

De los procedimientos realizados durante el mes, 787 fueron cirugías mayores, de las cuales 410 correspondieron a operaciones electivas y 377 a intervenciones de emergencia.

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A estas se suman 1,318 cirugías menores, entre ellas 283 realizadas en quirófano, 395 en el área de emergencia y 640 en consulta externa.

El centro asistencial destacó que estos procedimientos fueron posibles por el trabajo conjunto de cirujanos, anestesiólogos, personal de enfermería, instrumentistas, camilleros y demás trabajadores que participan en la atención de los pacientes.

Sin embargo, la producción quirúrgica de septiembre se registró en un contexto de reducción de las atenciones debido a las asambleas informativas del Colegio Médico de Honduras (CMH), convocadas en demanda del pago de salarios atrasados y otros compromisos laborales.

A inicios de la protesta, el Hospital Escuela reportaba una reducción de entre 25 y 30 cirugías diarias, mientras que las consultas externas habían disminuido en unas 500 atenciones cada día.

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En los primeros tres días de la medida se estimaban entre 75 y 90 cirugías postergadas.

La afectación también se reflejó en las consultas; el director del Hospital Escuela, Darío Zúniga, informó que 12,500 consultas externas habían sido suspendidas durante las casi cuatro semanas de asambleas, lo que obligó a reprogramar las citas de miles de pacientes.

Aunque la consulta externa ha sido uno de los servicios más afectados, las cirugías no se paralizaron completamente.

El hospital mantuvo procedimientos de emergencia y, posteriormente, informó que continuaba programando intervenciones quirúrgicas, con alrededor de 25 pacientes diarios en los quirófanos.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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