Auditarán inventario médico tras extravío de máquina de L1.3 millones en el Hospital Escuela

Tegucigalpa, Honduras.- El Gobierno aseguró una revisión de inventario médico en los centros hospitalarios de Honduras, luego de que el director del Hospital Escuela, Darío Zúniga, denunció la pérdida de un electroencefalógrafo valorado en 1.3 millones de lempiras.
El jueves 1 de octubre, Zúniga informó sobre la pérdida del equipo, y aseguró que interpondría una denuncia ante el Ministerio Público para la investigación del caso.
Ante la situación, el secretario de Estado, Luis Castro, aseguró que se revisará el manejo e inventario de los hospitales del país, así como los procesos relacionados a la compra y destino de la indumentaria médica a nivel nacional.
"Lo mejor es que podamos revisar todos los procesos continuamente para que se audite lo que sale, se compra y de lo que se entrega, pero nada puede quedar de manera porcentual, todo tiene que tener un detalle hacia dónde va", explicó Castro.
Según el funcionario, la medida buscará fortalecer el control sobre la indumentaria disponible en los centros hospitalarios para establecer un mayor seguimiento sobre el destino de los equipos.
"Tenemos que empezar a actuar de una manera contundente con inventarios y el manejo de todos estos equipos, estas cosas molestan e incomodan porque no deberían de suceder, y sí, tenemos un compromiso de erradicarlo", reconoció.
Castro también respaldó la decisión de Zúniga de denunciar ante el Ministerio Público la pérdida del equipo médico, y calificó la acción como "una decisión valiente".
La revisión anunciada abarcará los centros asistenciales del país, de acuerdo con lo expresado por Castro, quien insistió en la necesidad de mantener un detalle sobre el destino de los equipos y materiales adquiridos.
¿Qué pasó con el equipo médico?
De acuerdo con el titular del Hospital Escuela, el electroencefalógrafo digital se encontraba en el quinto piso del Bloque Materno Infantil del Hospital Escuela, en el área destinada a la atención de recién nacidos, que todavía no había sido habilitada oficialmente.
La ausencia del equipo fue detectada cuando el personal encontró varias cajas abiertas y confirmó que el aparato ya no se encontraba en el lugar donde había sido almacenado.
El equipo, valorado en 50 mil dólares, es decir, al menos 1.3 millones de lempiras, formaba parte del nuevo equipamiento destinado a fortalecer la atención neonatal.
De acuerdo con el director del Hospital Escuela, los equipos comenzaron a instalarse entre junio y julio, después de permanecer en bodegas de la Secretaría de Salud.
Zúniga informó que, hasta ese momento, el electroencefalógrafo era el único equipo cuya desaparición había sido confirmada; sin embargo, las autoridades iniciaron una revisión de los inventarios para determinar si existen otros bienes faltantes.