Auditarán inventario médico tras extravío de máquina de L1.3 millones en el Hospital Escuela

Tegucigalpa, Honduras.- El Gobierno aseguró una revisión de inventario médico en los centros hospitalarios de Honduras, luego de que el director del Hospital Escuela, Darío Zúniga, denunció la pérdida de un electroencefalógrafo valorado en 1.3 millones de lempiras.

El jueves 1 de octubre, Zúniga informó sobre la pérdida del equipo, y aseguró que interpondría una denuncia ante el Ministerio Público para la investigación del caso.

Ante la situación, el secretario de Estado, Luis Castro, aseguró que se revisará el manejo e inventario de los hospitales del país, así como los procesos relacionados a la compra y destino de la indumentaria médica a nivel nacional.

"Lo mejor es que podamos revisar todos los procesos continuamente para que se audite lo que sale, se compra y de lo que se entrega, pero nada puede quedar de manera porcentual, todo tiene que tener un detalle hacia dónde va", explicó Castro.

Según el funcionario, la medida buscará fortalecer el control sobre la indumentaria disponible en los centros hospitalarios para establecer un mayor seguimiento sobre el destino de los equipos.

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"Tenemos que empezar a actuar de una manera contundente con inventarios y el manejo de todos estos equipos, estas cosas molestan e incomodan porque no deberían de suceder, y sí, tenemos un compromiso de erradicarlo", reconoció.