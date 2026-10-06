Congreso Nacional se ilumina de verde por Día Mundial de la Parálisis Cerebral

Tegucigalpa, Honduras.- El Congreso Nacional se sumó este martes -6 de octubre- a las acciones de sensibilización por el Día Mundial de la Parálisis Cerebral con la iluminación de su fachada de color verde, como muestra de apoyo a las personas con esta condición y sus familias.
La iniciativa forma parte de la campaña internacional “Visibles 2026: Míranos capaces #HaznosVisibles”, que busca generar conciencia sobre la importancia de promover la inclusión, el respeto y los derechos de las personas con parálisis cerebral.
El llamado también está dirigido a las instituciones y gobiernos para impulsar espacios en los que este sector de la población pueda participar en igualdad de condiciones y ejercer plenamente sus derechos.
El color verde utilizado en la iluminación representa visibilidad y esperanza, dentro de una campaña que durante octubre pretende llamar la atención sobre las capacidades, necesidades y derechos de las personas con parálisis cerebral.
Cada 6 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Parálisis Cerebral y que este año vuelve a colocar en el centro del debate la necesidad de avanzar hacia sociedades más inclusivas.
Durante octubre, la campaña promueve acciones de sensibilización y reconocimiento para que las personas con parálisis cerebral sean identificadas como integrantes activos de la sociedad y puedan acceder a oportunidades de participación.
Programas de atención en Honduras
En Honduras, las actividades son impulsadas por el Programa de Rehabilitación de Parálisis Cerebral (Prepace), institución que desde hace cuatro décadas desarrolla programas dirigidos a personas con discapacidad.
La labor de Prepace comprende áreas como salud, educación, rehabilitación, empoderamiento, inclusión social, sustento y autonomía personal, con acciones orientadas a mejorar las condiciones de vida de las personas atendidas.
A través del Programa de Desarrollo Inclusivo Basado en Comunidad (DIBC), la institución también ha extendido su cobertura a 24 municipios de siete departamentos del país, principalmente para brindar atención a personas con parálisis cerebral.
De acuerdo con la data de Prepace, durante 2025 fueron atendidas en promedio 2,280 personas con discapacidad mediante los diferentes servicios y programas desarrollados por la institución.
La iluminación del edificio legislativo busca contribuir a la visibilización de este sector de la población y reforzar el mensaje de que la inclusión requiere la participación de las instituciones, la sociedad y las familias.