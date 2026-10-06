Dos menores permanecen en cuidados intensivos tras explosión en vivienda de Copán

Tegucigalpa, Honduras.- Dos menores de edad permanecen ingresados en la unidad de cuidados intensivos de la Fundación para el Niño Quemado (Fundaniquem), luego de sufrir graves quemaduras durante una explosión registrada en una vivienda de Copán. Jenny Olivera, portavoz de Fundaniquem, confirmó que los dos menores fueron trasladados hasta la capital debido a la gravedad de las lesiones y que su pronóstico es delicado. El hecho ocurrió el domingo 5 de octubre en la comunidad de El Porvenir, municipio de San José, Copán, donde cuatro integrantes de una misma familia, dos adultos y dos menores, resultaron afectados por una explosión e incendio dentro de una vivienda.

De acuerdo con los reportes preliminares, en el inmueble se elaboraban productos de pirotecnia de manera artesanal. Una de las hipótesis que manejan las autoridades es que una fuga de gas LPG provocó una acumulación dentro de la vivienda y que las chispas generadas por una máquina de soldar habrían iniciado la explosión. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Tras el incidente, los cuatro integrantes de la familia fueron trasladados inicialmente al Hospital Regional de Occidente, en Santa Rosa de Copán. Debido a la gravedad de las quemaduras, los dos menores fueron remitidos a Fundaniquem, en Tegucigalpa. Olivera explicó que uno de los menores se encuentra intubado y recibe atención especializada, mientras que la niña presenta una condición más estable. "El niño está intubado, entonces está recibiendo todo el tratamiento correspondiente por parte de los médicos. La niña está más estable y se les están haciendo las limpiezas correspondientes por parte de quirófano", detalló.