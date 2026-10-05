Explosión de cilindro de gas deja cuatro heridos, incluidos dos menores, en Copán

Copán, Honduras.-Dos menores de edad que resultaron gravemente quemados tras la explosión de un cilindro de gas LPG fueron trasladados hasta Tegucigalpa para recibir atención médica especializada, debido a la condición crítica en la que se encuentran.

El hecho ocurrió en la comunidad de El Porvenir, municipio de San José, Copán, donde cuatro integrantes de una misma familia, dos adultos y dos menores de edad, resultaron afectados por un incendio registrado dentro de su vivienda.

De acuerdo con la información preliminar, en el lugar se hacen trabajos relacionados con la elaboración de pirotecnia artesanal, mientras el padre de familia efectuaba labores de soldadura en las cercanías de una fuga de gas que no habría sido detectada.