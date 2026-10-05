Explosión de cilindro de gas deja cuatro heridos, incluidos dos menores, en Copán

Copán, Honduras.-Dos menores de edad que resultaron gravemente quemados tras la explosión de un cilindro de gas LPG fueron trasladados hasta Tegucigalpa para recibir atención médica especializada, debido a la condición crítica en la que se encuentran.
El hecho ocurrió en la comunidad de El Porvenir, municipio de San José, Copán, donde cuatro integrantes de una misma familia, dos adultos y dos menores de edad, resultaron afectados por un incendio registrado dentro de su vivienda.
De acuerdo con la información preliminar, en el lugar se hacen trabajos relacionados con la elaboración de pirotecnia artesanal, mientras el padre de familia efectuaba labores de soldadura en las cercanías de una fuga de gas que no habría sido detectada.
Las chispas producidas por la soldadora habrían provocado la ignición del gas, desencadenando un incendio de grandes proporciones dentro de la vivienda.
Posteriormente, el cilindro de gas LPG habría explotado, provocando severos daños en la estructura de la casa y dejando a los cuatro integrantes de la familia con quemaduras de consideración.
Los afectados fueron rescatados de entre los escombros por vecinos de la comunidad, quienes auxiliaron a la familia y posteriormente permitieron su traslado de emergencia hacia el Hospital Regional de Occidente.
Los cuatro pacientes ingresaron al centro asistencial bajo código rojo debido a la gravedad de las quemaduras que presentaban, por lo que los médicos determinaron que requerían atención especializada.
Ante la condición crítica y el pronóstico reservado de los pacientes, se gestionó su traslado hacia Tegucigalpa para continuar con el tratamiento médico.
Los dos menores ya llegaron a la capital hondureña y permanecen bajo atención médica especializada, mientras las autoridades correspondientes continúan con las diligencias para establecer las circunstancias exactas en las que ocurrió la explosión.