Matan a puñaladas a una mujer en el interior de su casa en Siguatepeque

Comayagua, Honduras.- Una mujer fue asesinada a puñaladas dentro de su casa, situada en el barrio San Ramón, en el municipio de Siguatepeque, en el departamento de Comayagua, el domingo 4 de octubre.
La víctima fue identificada como Margarita Sánchez, de 45 años. Según el reporte preliminar, desconocidos llegaron hasta su vivienda y sin mediar palabras la apuñalaron hasta quitarle la vida.
El hecho violento fue reportado por pobladores ante las autoridades, por lo que agentes de la Policía Nacional y de la Dirección de Investigación Policial (DPI) se apersonaron al lugar de los hechos y acordonaron la escena del crimen.
El cuerpo de la víctima que quedó tendido dentro de la casa fue movilizado por miembros de Medicina Forense hacia la morgue para efectos de la debida autopsia.
Hasta ahora se desconoce el móvil de este asesinato, por lo que las autoridades iniciaron con las respectivas indagaciones en busca del motivo y los hechores.
Familiares, amigos y allegados de Sánchez se encuentran devastados por la irreparable pérdida. De hecho, algunas personas se pronunciaron a través de redes sociales para lamentar la noticia y brindar palabras de aliento a los dolientes.
"Era una persona muy humilde y muy trabajadora". "Qué triste, Dios mío, yo fui compañera de su hermana". "Dios permita que encuentren al asesino", se lee en algunos de los comentarios.
Mientras la familia de la víctima se prepara para darle el último adiós, se espera que las autoridades brinden mayores detalles del caso durante las próximas horas.