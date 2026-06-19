La mataron en un segundo atentado: Heidy Rodríguez, mujer que fue asesinada en Olanchito

Una mujer identificada como Heidy Rodríguez Cano, de aproximadamente 40 años, falleció este viernes en un centro asistencial, tras un atentado armado registrado el pasado jueves en la colonia Ramón Amaya Amador de Olanchito. ¿Qué se sabe del crimen? A continuación los detalles.
De acuerdo con el reporte preliminar, la víctima fue interceptada por desconocidos que sin mediar palabras le dispararon en reiteradas ocasiones. La fémina quedó tendida en la calle y fue asistida por personas que transitaban por la zona.
Heidy fue trasladada de emergencia hacia el Hospital Aníbal Murillo Escobar (HAME) de Olanchito Yoro, sin embargo, no pudo resistir las heridas de arma de fuego, principalmente en la cabeza, y falleció este viernes, según dieron a conocer medios locales.
Según las versiones de allegados, esta no era la primera vez que Heidy había sido blanco de un atentado, la primera vez, se registró en la comunidad de San José.
Hasta el momento, se desconoce el móvil del crimen; se espera que las autoridades policiales investiguen el hecho y brinden detalles.
La noticia causó mucha consternación en la comunidad, pues recuerdan a Heidy Rodríguez como una mujer muy alegre. Sus familiares y amigos se encuentran devastados por la irreparable pérdida.
"Es mi hermana menor y lamento lo sucedido a su vida, siempre mi oración fue que ella buscara de Jesucristo y volviera en amistad con Dios, pero en esta vida muchas personas piensan que no hay un final, que todo es diversión, que la vida es para siempre, pero solo Jesús es el camino, la verdad y la vida en este mundo lleno de maldad en que vivimos hoy en día. Dios tenga misericordia cada día", escribió su hermano, Josué Rodríguez.
"Nadie tiene que juzgar que andaba mal, a veces a uno le ocurren emergencias en la madrugada". "Otra mujer muerta, qué pesar. Que Dios le de fortaleza a su familia". "Qué tristeza, Dios Santo. Señor bendito manda mucha fortaleza para toda la familia", son algunos de los comentarios que se leen en redes tras la noticia.
Tras la muerte de Heidy en el centro asistencial, las miembros de Medicina Forense realizaron el levantamiento del cadáver para la respectiva autopsia.
La comunidad pide a las autoridades que se haga justicia en su caso y exige mayor seguridad en el país, ante el evidente incremento de muertes, especialmente de mujeres. Mientras tanto, la familia de Rodríguez Cano, se prepara para darle el último adiós.