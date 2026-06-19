La mataron en un segundo atentado: Heidy Rodríguez, mujer que fue asesinada en Olanchito

"Es mi hermana menor y lamento lo sucedido a su vida, siempre mi oración fue que ella buscara de Jesucristo y volviera en amistad con Dios, pero en esta vida muchas personas piensan que no hay un final, que todo es diversión, que la vida es para siempre, pero solo Jesús es el camino, la verdad y la vida en este mundo lleno de maldad en que vivimos hoy en día. Dios tenga misericordia cada día", escribió su hermano, Josué Rodríguez.