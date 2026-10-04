Así era Yessenia Alfaro, la mujer asesinada en Colón; un salvadoreño es el sospechoso

"Mi estimada amiga, ¿por qué vos?". "Honduras es el infierno terrenal para las mujeres". "No lo puedo creer, qué triste". "Siento mucho esta noticia, amiga. Que Dios te tenga en un mejor lugar". "Fuerzas a toda la familia". "Díganme que esto es una broma", son solo algunos de los comentarios de amigos y allegados de la víctima en redes sociales tras haberse dado a conocer la terrible noticia.