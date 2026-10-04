Así era Yessenia Alfaro, la mujer asesinada en Colón; un salvadoreño es el sospechoso

Yessenia Alfaro, una madre de familia de 37 años, fue asesinada de manera violenta en la aldea Las Golondrinas, en el municipio de Sabá, departamento de Colón, durante la madrugada del domingo 4 de octubre. El sospechoso por su muerte es un hombre de origen salvadoreño. ¿Cuál es la hipótesis de este crimen que ha conmocionado a la comunidad? A continuación, los detalles.
Según el informe más reciente de las autoridades, el presunto homicida fue identificado como Kevin Moisés Ramírez Hernández, de 27 años, originario de El Salvador.
Un vocero de la Policía Nacional de Colón manifestó que el móvil del crimen serían celos. "El problema pudo haber sido celos; aparentemente, él estaba enamorado de ella y eso lo habría llevado a cometer ese hecho", manifestó Rodríguez; sin embargo, agregó que las investigaciones del caso continúan.
Medios locales dieron a conocer que el sospechoso había sido descubierto mientras intentaba movilizar el cadáver de Yessenia hacia una finca de palma de la localidad en horas de la madrugada, tras haberle quitado la vida con arma de fuego.
Las autoridades confirmaron que el hombre fue hallado en el acto inicialmente por pobladores y que luego fue entregado a la Policía Nacional, efectuando su captura. "Presentaba algunos golpes, fue llevado al hospital, pero en este momento ya lo tenemos en la policía", agregó el vocero policial.
"¿Por qué lo hiciste?", gritaban con impotencia varios familiares de la víctima que llegaron a las instalaciones de la policía mientras el requerido era trasladado.
El cadáver de Yessenia fue trasladado hacia la morgue del Ministerio Público, en Tocoa, donde se le realizará la debida autopsia y demás diligencias forenses para luego ser entregado a sus familiares.
La mujer de 37 años, quien era originaria de Gualaco, Olancho, se autodenominaba como creadora digital en Facebook; era muy activa en redes sociales, donde compartía diversos instantes de su vida con sus más de 2,5 mil seguidores. Entre sus últimas publicaciones figura esta fotografía, publicada el pasado 27 de septiembre.
Su muerte ha causado gran conmoción en la comunidad de Las Golondrinas, sobre todo porque deja en orfandad a tres niñas.
"Mi estimada amiga, ¿por qué vos?". "Honduras es el infierno terrenal para las mujeres". "No lo puedo creer, qué triste". "Siento mucho esta noticia, amiga. Que Dios te tenga en un mejor lugar". "Fuerzas a toda la familia". "Díganme que esto es una broma", son solo algunos de los comentarios de amigos y allegados de la víctima en redes sociales tras haberse dado a conocer la terrible noticia.
Mientras familiares, amigos y vecinos esperan la entrega del cuerpo de Yessenia para el respectivo velorio y sepelio, las autoridades buscan el arma homicida que se utilizó durante el crimen.
El detenido permanece bajo resguardo policial mientras se concluye el expediente investigativo, que será remitido a la Fiscalía de turno. "Se van a hacer todos los procedimientos para que responda por este hecho, por suponerlo responsable de haber participado en este crimen", puntualizó el vocero policial en Tocoa.