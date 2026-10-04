Capturan a salvadoreño cuando intentaba ocultar el cuerpo de una mujer en Colón

Colón, Honduras.- Autoridades policiales capturaron a un hombre de origen salvadoreño, sorprendido cuando intentaba deshacerse del cuerpo de una mujer durante la madrugada de este domingo 4 de octubre en el sector de Las Golondrinas, en Sabá, Colón. Según el reporte preliminar, la víctima fue identificada como Yessenia Argentina Alfaro Turcios, de 37 años, originaria de Gualaco, Olancho, quien habría sido asesinada por el sospechoso.

La detención del individuo, identificado como Kevin Moisés Ramírez Hernández, de 27 años, fue realizada por agentes de la Policía Nacional Preventiva y de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), quienes realizaban otro operativo en la región. Según el informe, los uniformados lo sorprendieron justo cuando movilizaba el cadáver de la fémina para dejarlo abandonado al interior de una finca de palma. Al percatarse del hecho, las autoridades intervinieron de inmediato y arrestaron al sospechoso, sin que lograra concretar su cometido. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

El detenido quedó bajo custodia policial y fue puesto a disposición de las autoridades competentes, que ahora deberán determinar cuál fue su grado de participación en la muerte de Alfaro Turcios.

Hasta el corte de esta nota no hay mayores detalles sobre el móvil o las circunstancias en las que ocurrió el crimen, por lo que las autoridades abrieron una investigación tras el levantamiento del cuerpo. Se espera que durante las próximas horas brinden nueva información. La familia de la mujer se encuentra devastada, mientras que pobladores de la localidad no salen del asombro tras el lamentable hallazgo.