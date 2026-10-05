Rescatan a dos niños que eran utilizados para grabar contenido para adultos en Santa Bárbara

Santa Bárbara, Honduras.- Dos menores de edad fueron rescatados por agentes de la Policía Nacional durante un operativo realizado en una vivienda de Santa Bárbara, en el occidente de Honduras, donde presuntamente eran utilizadas para grabar contenido para adultos. El rescate fue ejecutado por agentes policiales en coordinación con la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf), institución que asumirá el cuidado y la protección de la niña de 5 años y el niño de 8.

De acuerdo con la información proporcionada por la Policía Nacional, los niños se encontraban en la vivienda donde, presuntamente, su madre las utilizaba para la grabación de contenido de carácter adulto. Tras conocer la situación, los agentes policiales realizaron las acciones correspondientes para poner a salvo a las menores y evitar que continuaran expuestas a este tipo de hechos.

Las autoridades trasladaron el caso a la Senaf, que dará seguimiento a las menores y determinará las medidas de protección necesarias para garantizar su bienestar. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Tras el rescate, los niños fueron trasladados de manera inmediata al Ministerio Público para su respectiva evaluación médica, legal y psicológica.