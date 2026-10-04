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A balazos asesinan a un hombre en la colonia 13 de Julio de Tegucigalpa

Un hombre fue atacado a disparos en la colonia 13 de Julio, que colinda con el anillo periférico de la capital. Se desconoce la identidad del fallecido

  • Actualizado: 04 de octubre de 2026 a las 15:27
A balazos asesinan a un hombre en la colonia 13 de Julio de Tegucigalpa

La víctima se encontraba en las gradas que conectan a la colonia 13 de Julio con la colonia San Miguel en el momento en que fue acribillado.

 Foto: El Heraldo/imagen de referencia

Tegucigalpa, Honduras.- En la tarde de este domingo fue acribillado a balazos un hombre en la colonia 13 de Julio de Tegucigalpa, ubicada a inmediaciones del anillo periférico de la capital y de la colonia San Miguel.

El individuo, cuya identidad permanece desconocida, fue herido con un arma de fuego cuando transitaba por las gradas que conectan a la colonia 13 de Julio con la colonia San Miguel.

Pobladores alertaron sobre el hecho criminal y llamaron a los equipos de emergencia, pero cuando estos llegaron, la víctima ya había perdido la vida. Se desconocen los motivos del atentado.

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A la escena del crimen llegaron elementos de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), al igual que de Medicina Forense para realizar el levantamiento cadavérico.

Se está a la espera de que las autoridades brinden detalles sobre la identidad del fallecido, el móvil del crimen y la captura del o los responsables.

Matan a una mujer dentro de su casa en Siguatepeque

Más temprano, se reportó que una mujer fue asesinada a puñaladas en el interior de su vivienda en el municipio de Siguatepeque, del departamento de Comayagua.

La víctima fue identificada como Margarita Sánchez, de 45 años de edad, quien residía en la parte alta del barrio San Ramón.

Las razones del crimen violento se mantienen en incógnito. Por su parte, agentes policiales de investigación iniciaron las indagaciones, mientras Medicina Forense retiró el cuerpo de la fallecida.

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Por otro lado, en la noche del pasado sábado -3 de octubre- se reportó la muerte de dos presuntos integrantes de la Mara Salvatrucha (MS-13) en el municipio de Cantarranas, Francisco Morazán. Ambos individuos presentaban heridas de arma de fuego.

El hecho ocurrió entre las 10 y 11 de la noche en el barrio Los Profesores. No se han brindado detalles acerca de si los responsables de quitarles la vida a estos sujetos pertenecen a otra estructura criminal.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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