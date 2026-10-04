A balazos asesinan a un hombre en la colonia 13 de Julio de Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.- En la tarde de este domingo fue acribillado a balazos un hombre en la colonia 13 de Julio de Tegucigalpa, ubicada a inmediaciones del anillo periférico de la capital y de la colonia San Miguel. El individuo, cuya identidad permanece desconocida, fue herido con un arma de fuego cuando transitaba por las gradas que conectan a la colonia 13 de Julio con la colonia San Miguel. Pobladores alertaron sobre el hecho criminal y llamaron a los equipos de emergencia, pero cuando estos llegaron, la víctima ya había perdido la vida. Se desconocen los motivos del atentado.

A la escena del crimen llegaron elementos de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), al igual que de Medicina Forense para realizar el levantamiento cadavérico. Se está a la espera de que las autoridades brinden detalles sobre la identidad del fallecido, el móvil del crimen y la captura del o los responsables. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Matan a una mujer dentro de su casa en Siguatepeque

Más temprano, se reportó que una mujer fue asesinada a puñaladas en el interior de su vivienda en el municipio de Siguatepeque, del departamento de Comayagua. La víctima fue identificada como Margarita Sánchez, de 45 años de edad, quien residía en la parte alta del barrio San Ramón. Las razones del crimen violento se mantienen en incógnito. Por su parte, agentes policiales de investigación iniciaron las indagaciones, mientras Medicina Forense retiró el cuerpo de la fallecida.