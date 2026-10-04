Capturan a sospechoso del asesinato de ambientalistas defensores del río Guapinol

Colón, Honduras.- La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) capturaron a un hombre vinculado al asesinato ocurrido en 2023 contra Ally Magdaleno Domínguez Ramos y Jairo Bonilla Ayala, ambientalistas defensores del río Guapinol Tocoa, Colón. El individuo fue identificado como Douglas Naydel Campos Mejía, de 28 años de edad, y quien fue detenido en el Aeropuerto Internacional Ramón Villeda Morales del municipio de La Lima, Cortés. Sobre Campos Mejía pesaba una alerta roja internacional y una orden de captura emitida desde el 23 de octubre de 2023 por el Juzgado de Letras seccional de Tocoa, Colón.

A Ally Domínguez y Jairo Bonilla les quitaron la vida de forma violenta el 7 de enero de 2023. Ambos eran parte del grupo de defensores del río Guapinol y se oponían al megaproyecto minero que se ejecutaba por parte de Inversiones Los Pinares en el Parque Nacional Carlos Escaleras debido a las repercusiones ambientales que este dejaría. Los ambientalistas denunciaban que las labores mineras podrían afectar a las fuentes de agua de las que subsisten las comunidades. Según las líneas investigativas, Domínguez y Bonilla se conducían en motocicleta en la carretera que se dirige hacia la aldea Guapinol para realizar labores de cobro de una compañía de cable. Lamentablemente, fueron interceptados y posteriormente hallados sin vida. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Meses después, específicamente el 15 de junio, fue asesinado Oquelí Domínguez, hermano de Ally Magdaleno y quien también formaba parte de la oposición al proyecto minero.