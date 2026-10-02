MP formaliza acusación contra exalcalde Adán Fúnez por crimen de ambientalista Juan López

Tegucigalpa, Honduras.- El Ministerio Público formalizó la acusación contra el exalcalde de Tocoa, Adán Fúnez, señalado como presunto responsable del asesinato del ambientalista Juan López en audiencia preliminar.
La Fiscalía acusa a Fúnez Martínez por el delito de asociación para delinquir en perjuicio de otros derechos fundamentales por el crimen ocurrido el 14 de septiembre de 2024 en Tocoa, Colón.
Tras la formalización de la acusación, el Ministerio Público aseguró que, una vez cumplido el término de ley, esperan que se emita el auto de apertura a juicio por el asesinato del ambientalista.
El auto de apertura a juicio es la resolución donde un juez determina que existen elementos suficientes para que un caso pase a la etapa de juicio oral y público.
Durante esa fase se establece qué hechos y pruebas serán discutidos ante el tribunal, pero no significa que la persona acusada haya sido declarada culpable.
Arresto domiciliario
El exedil de Tocoa permanece bajo arresto domiciliario luego de que un juez sustituyera la prisión preventiva que cumplía desde mayo de 2026, cuando fue capturado por su presunta vinculación con el asesinato del defensor ambiental; la nueva medida contempla vigilancia policial mientras continúa el proceso judicial.
Fúnez fue detenido el 12 de mayo de 2026 durante un operativo en el que también fueron capturados Juan Ángel Ramos Gallegos y Héctor Eduardo Méndez. Posteriormente, en la audiencia inicial, un juez les dictó prisión preventiva y ordenó su traslado al Centro Penitenciario Nacional de Támara, en Francisco Morazán.
Durante la audiencia de revisión de medidas, la defensa de Fúnez argumentó que el exalcalde enfrenta problemas de salud y que su permanencia en un centro penitenciario agravaba su condición médica, lo que causó la medida de prisión preventiva por arresto domiciliario.
Juan Antonio López fue asesinado la noche del 14 de septiembre de 2024 en Tocoa, Colón, cuando salía de un servicio religioso en la iglesia San Antonio de Padua, ubicada en la colonia Fabio Ochoa.
López, quien también se desempeñaba como regidor municipal, murió tras recibir varios disparos en su vehículo, crimen que generó condenas y llamados nacionales e internacionales para esclarecer tanto a los autores materiales como a quienes habrían ordenado el asesinato.
Las investigaciones de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) también apuntan a Óscar Alexi Guardado Alvarenga quién se habría reunió con Daniel Antonio Juárez Torres y Lenin Adonis Cruz Munguía la noche en la que ocurrió el asesinato contra el ambientalista.
De acuerdo con las investigaciones, durante esa reunión también entregaron una motocicleta, que posteriormente, fue utilizada para ejecutar el crimen contra Juan Antonio López.
La investigación señala además que Guardado Alvarenga realizó labores de vigilancia en los alrededores de la vivienda de la víctima y los sectores que frecuentaba.