MP formaliza acusación contra exalcalde Adán Fúnez por crimen de ambientalista Juan López

Tegucigalpa, Honduras.- El Ministerio Público formalizó la acusación contra el exalcalde de Tocoa, Adán Fúnez, señalado como presunto responsable del asesinato del ambientalista Juan López en audiencia preliminar.

La Fiscalía acusa a Fúnez Martínez por el delito de asociación para delinquir en perjuicio de otros derechos fundamentales por el crimen ocurrido el 14 de septiembre de 2024 en Tocoa, Colón.

Tras la formalización de la acusación, el Ministerio Público aseguró que, una vez cumplido el término de ley, esperan que se emita el auto de apertura a juicio por el asesinato del ambientalista.

El auto de apertura a juicio es la resolución donde un juez determina que existen elementos suficientes para que un caso pase a la etapa de juicio oral y público.

Durante esa fase se establece qué hechos y pruebas serán discutidos ante el tribunal, pero no significa que la persona acusada haya sido declarada culpable.