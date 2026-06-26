Exdirector de La Tolva es declarado inocente por lavado de activos y asociación para delinquir

Tegucigalpa, Honduras.– El Tribunal de Sentencia con competencia en materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción declaró inocente al exdirector del centro penitenciario La Tolva y su exasesor, José Rodimiro Arita por los delitos de lavado de activos y asociación para delinquir. Como parte del fallo, el tribunal ordenó extenderles la carta de libertad y, en el caso de Arita, su excarcelación inmediata. El portavoz del Poder Judicial, Carlos Silva, explicó que ambos exfusionarios fueron absueltos debido a que las pruebas evacuadas presentadas por el Ministerio Público durante el juicio no demostraron indicios de culpabilidad.

"Ambos fueron declarados inocentes por los delitos de lavado de activos y asociación para delinquir, lo anterior porque con la prueba evacuada por los entes acusadores del Estado", explicó Silva.



Culpabilidad

No obstante, el tribunal encontró responsable a José Rodimiro Arita del delito de violación a los deberes de los funcionarios. Según explicó el portavoz judicial, la responsabilidad penal está relacionada con el ingreso de 445 mil lempiras al centro penitenciario La Tolva, ya que el entonces director "debió informar de esa situación a las autoridades competentes" .

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