Estas son las regiones de Honduras donde lloverá este viernes 26 de junio

Los remanentes de la onda tropical que atravesó Honduras durante las últimas horas continuarán generando condiciones atmosféricas inestables este viernes 26 de junio, provocando lluvias y tormentas eléctricas en diferentes regiones del país, según el pronóstico del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos).
La entidad meteorológica explicó que el ingreso de humedad desde el mar Caribe favorecerá la formación de abundante nubosidad y precipitaciones dispersas, principalmente durante las horas de la tarde y la noche.
Entre las regiones con mayores probabilidades de lluvia se encuentran el occidente, norte, centro y oriente del territorio nacional, donde además podrían presentarse descargas eléctricas aisladas.
El departamento que registrará el mayor acumulado de lluvia será Ocotepeque, donde se prevén precipitaciones cercanas a los 30 milímetros durante las próximas 24 horas.
Asimismo, Atlántida, Cortés, Olancho, Santa Bárbara, Copán, Gracias a Dios y Yoro podrían experimentar acumulados de hasta 20 milímetros, acompañados de cielos mayormente nublados.
En Lempira e Intibucá también se esperan lluvias moderadas, con acumulados estimados entre 15 y 20 milímetros, mientras que Francisco Morazán, El Paraíso, La Paz y Comayagua registrarían precipitaciones más dispersas.
Por otra parte, departamentos ubicados en la zona sur, como Valle y Choluteca, continuarán bajo condiciones más secas, aunque con temperaturas elevadas que podrían alcanzar los 38 grados centígrados.
Las autoridades meteorológicas señalaron que la actividad eléctrica podría presentarse especialmente en sectores de Atlántida, Copán, Cortés, Olancho, Gracias a Dios, Lempira y Ocotepeque.
En cuanto a las temperaturas, el ambiente más fresco se registrará en Intibucá, donde la máxima prevista es de 22 grados, mientras que las temperaturas más elevadas continuarán concentrándose en la región sur.
Respecto a las condiciones marítimas, el pronóstico indica que el oleaje en el litoral Caribe y el Golfo de Fonseca se mantendrá entre dos y cuatro pies, condiciones consideradas favorables para la navegación.
Los especialistas recomendaron a la población mantenerse atenta a los boletines oficiales y tomar precauciones ante la posibilidad de tormentas eléctricas y lluvias intensas durante la tarde y noche.
En conclusión, las regiones con mayor probabilidad de lluvias son:
Occidente: Ocotepeque, Copán, Lempira e Intibucá. Norte: Atlántida, Cortés, Yoro y Santa Bárbara. Oriente: Olancho y Gracias a Dios. Centro: Francisco Morazán, Comayagua, El Paraíso y La Paz.