Se desata revuelo con exjugador de la Liga Nacional de Honduras. Exregidora lo acusa de supuesto abuso y captado en estado de ebriedad.
Carlos “Gullit” Peña vuelve a estar en el centro de la polémica, esta vez por un escándalo durante una reunión política en México.
El exfutbolista fue señalado por Gabriela Echeverría, exregidora de León, quien lo acusó de tocarle una pierna sin su consentimiento.
La denunciante anunció que presentará una queja ante los órganos internos de Morena y analiza acudir al Ministerio Público.
Peña, quien busca abrirse camino en la política mexicana, participó en una reunión de aspirantes a la Coordinación Municipal de Morena.
La controversia también alcanzó al exjugador por señalamientos sobre un posible estado de ebriedad durante el encuentro.
Gabriela Echeverría aseguró que decidió cambiarse de lugar después del supuesto contacto físico que denunció.
El caso provocó reacciones dentro de Morena, cuya dirigencia estatal manifestó que dará aviso a las instancias correspondientes.
Carlos Peña rechazó los señalamientos relacionados con su supuesto estado de ebriedad, aunque la situación continúa generando cuestionamientos.
El exmediocampista mexicano tiene una trayectoria internacional y también conoce el fútbol hondureño.
El Gullit Peña tuvo un paso por la Liga Nacional de Honduras, donde defendió los colores del Club Deportivo Vida.
Su experiencia en el fútbol hondureño llegó después de una carrera en la que también destacó con León y la Selección de México.
Peña se convirtió en uno de los futbolistas mexicanos que tuvieron la oportunidad de jugar en el campeonato de Honduras.
Su paso por el Vida lo llevó a tener una experiencia en el fútbol catracho, donde vistió la camiseta de uno de los clubes históricos del país.
Ahora, el exjugador busca participar en el proceso político rumbo a las elecciones municipales de 2027 en León, México.