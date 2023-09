Honduras, un país mortal para ambientalistas y defensores de los territorios ancestrales

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Los acusan de estar contra el progreso, los amenazan, los encarcelan, los asesinan, pero, aun así, dado su alto nivel de conciencia, decenas de ambientalistas y defensores de la tierra continúan en la peligrosa tarea de proteger los bosques y su biodiversidad, así como las fuentes de agua, las quebradas y ríos.

La extracción de madera, a través de planes de manejo extendidas por el Instituto de Conservación Forestal (ICF) y de metales y no metales autorizados por el Instituto Hondureño de Geología y Minas (Inhgeomin) mediante concesiones vienen generando en el país enormes desastres ecológicos y una violenta conflictividad que tiene un alto costo para los ambientalistas y los defensores de los territorios ancestrales.

Sobre el número de personas caídas defendiendo la naturaleza en las tres últimas décadas, no hay datos precisos, muchos de los casos pasaron desapercibidos. Tampoco los hay de manera concreta sobre aquellos amenazados, criminalizados y encarcelados.

No obstante, la historia muestra que la persecución, secuestro y asesinato de los ambientalistas se desató a mediados de la década de 1990. Desde entonces la violencia contra ellos no ha cesado y los gobiernos no han hecho nada a pesar de que la Corte Internacional de los Derechos Humanos, con sendas sentencias han responsabilizado al Estado por tales crímenes, obligándolo a pagar cuantiosas indemnizaciones.

El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) registra 11 ambientalistas y defensores de la tierra asesinados en el 2021 y 9 en lo que va del 2023, por cuidar lo que por heredad natural les pertenece, sin que hasta este día haya capturas de los autores intelectuales y materiales, lo cual refleja un Estado que prima lo económico por sobre la vida.

Y es que las concesiones mineras, los planes de manejo de bosques y muchos proyectos hidroeléctricos, entre otras, otorgados por el Estado, sin consultar a las comunidades solo ha llevado discordia, luto, desastres ambientales y contaminación a muchos sectores del país.

Resulta contradictorio que mientras el cambio climático golpea severamente, causando sequías, deslaves, inundaciones, desbordamientos de ríos, y altas temperaturas e inseguridad alimentaria, los protectores del planeta son brutalmente asesinados, secuestrados, desaparecidos, amenazados, intimidados, hostigados, criminalizados y encarcelados.

Estas personas por lo general de origen humildes, conscientes de la protección de sus tierras y recursos naturales, son blanco fácil de grupos armados y de pistoleros que poseen algunos extractores de minerales, explotadores del bosque y de los recursos hídricos, que actúan confabulados con políticos mafiosos.

¿Vale la pena morir por proteger el ambiente, el agua, el planeta? Se le consultó al ambientalista Reynaldo Domínguez y su respuesta fue: “es cuestión de conciencia. La vida por la vida”.

Para Domínguez su labor en la defensa de los ríos Guapinol y San Pedro y la protección del Parque Nacional Montaña de Botaderos Carlos Escaleras Mejía- ubicados en Tocoa, Colón- ha tenido un alto costo ya que además de haber sido encarcelado, sus hermanos que lo acompañaban en la lucha, Alí Domínguez fue asesinado el 7 de enero, lo mismo le pasó a Óscar Oquelí Domínguez el 15 junio de este año.

Recordó que seis meses del asesinato de su hermano Oly, dos sicarios entraron a la casa de su hermano Oquelí y lo acribillaron. Las balas también alcanzaron a su madre, sin embargo, ella se salvó de morir en la acción criminal. “Hemos tenido momentos muy tristes”, lamentó.

Denunció que el proyecto minero de la empresa Pinares, que supuestamente explota óxido de hierro y otros metales del cual el Estado no lleva ningún control y registro, ha contaminado los ríos Guapinol y San Pedro, y amenaza con romper gran parte de la montaña de Botaderos y por su oposición a ello “nos criminalizan y nos llaman enemigos del desarrollo”.

Detalló que son 32 personas llevadas a los tribunales de justicia, incluso en la judicialización hay un muchacho sordomudo que murió hace seis años atropellado por una motocicleta, pero “era tanta la sed de la empresa de meter gente a la cárcel que lo incluyeron en el proceso judicial y seguro que estuvo preso con los últimos 8 compañeros que permanecieron en prisión tres años”.

De los 32 ambientalistas, 21 estuvieron en prisión; primero 13 por un periodo de 15 días y luego ocho por tres años, a pesar de que los organismos de derechos humanos internacionales dijeron que esa era una detención ilegal. Es que nuestra lucha ambiental sea como sea es legítima, expresó Domínguez.

Entre tanto, para Adalinda Gutiérrez, defensora del ambiente en Marcala, La Paz, la labor de velar por los recursos naturales se ha vuelto muy peligroso, sobre todo cuando no hay un apoyo del Estado. Ni el gobierno anterior, ni el actual se preocupan por el ambiente, más bien hoy que se formó una Comisión Agraria se han agudizado las agresiones.

En Marcala hay una comisión de ambiente y una plataforma ambiental departamental. Pero, “aquí es como pecado, como delito defender la tierra, el bosque y el agua. A las autoridades locales, departamentales, nacionales no les interesan los daños, más bien se ponen en contra de los defensores y defensoras”, lamentó.

Ella percibe persecución, criminalización, discriminación, ofensa, odio, rabia de parte de las autoridades contra los ambientalistas. Eso nos da tristeza. Aquí hay un plan de manejo autorizado para Chusmuy y lo están desarrollando en Planes de Marcala, pero para desorientar dicen que están en El Borbollón. Este plan de manejo está parado por acción de la comisión ambiental de Marcala, expuso Gutiérrez.