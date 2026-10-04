"¿Por qué lo hiciste Kevin?": Yesenia Alfaro había regresado de EE UU y tuvo un terrible final en Colón

El crimen de la joven Yesenia Alfaro en en Sabá, Colón, ha causado conmoción. Un salvadoreño fue detenido cuando intentaba ocultar el cuerpo y en las últimas horas se conoció que Alfaro había regresado de Estados Unidos. ¿Qué más se sabe sobre el caso?
Autoridades policiales capturaron a un hombre de origen salvadoreño cuando intentaba deshacerse del cuerpo de Yessenia Argentina Alfaro Turcios durante la madrugada de este domingo 4 de octubre en el sector de Las Golondrinas, en Sabá, Colón.
Yessenia Argentina Alfaro Turcios tenía 37 años y era originaria de Gualaco, Olancho. El ciudadano detenido responde al nombre de Kevin Moisés Ramírez Hernández, de 27 años.
Según la Policía Nacional, Ramírez Hernández fue sorprendido cuando movilizaba el cadáver de la fémina para dejarlo abandonado al interior de una finca de palma.
Hasta el momento, la principal hipótesis que manejan las autoridades es que el crimen habría derivado de un conflicto sentimental entre el sospechoso y la víctima.
Yessenia Alfaro había estado en Estados Unidos y recientemente había regresado a Honduras. De manera preliminar también se informó que el sospechoso habría estado bajo los efectos del alcohol al momento de ocurrido el crimen.
“Qué pesar, Dios mío. Si hace poco bromeábamos que ahora yo le tenía envidia de la buena porque ella ya estaba disfrutando de nuestro país de nuevo. Descanse en paz, Yessenia”, expresó una de sus amigas en redes.
Alfaro era activa en su perfil de Facebook, el 27 de septiembre había cambiado su foto de perfil y subía historias sobre la vida que tuvo trabajando en Estados Unidos.
"Kevin, Kevin, ¿por qué lo hiciste Kevin?", le gritaron varias personas al sospechoso tras ser detenido por la Policía Nacional.
Yessenia Alfaro tenía apenas un mes de haber regresado de Estados Unidos, pero Kevin Ramírez le habría quitado la vida por celos.