¿Dónde serán los próximos 10 vuelos de siembra de nubes para provocar lluvias?

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) realizó hasta la fecha 10 vuelos como parte del programa de siembra de nubes, una estrategia que busca favorecer la recuperación de las precipitaciones en diferentes zonas de Honduras afectadas por la escasez de lluvia.
El último vuelo de estimulación se efectuó el pasado 4 de octubre, con lo que el programa alcanzó la mitad de las operaciones contempladas para esta temporada, es decir, faltan otras 10 que serán programados próximamente.
De acuerdo con la información proporcionada por la SAG, en los 10 vuelos ejecutados se han utilizado aproximadamente 1,000 litros de yoduro de plata, sustancia empleada en el procedimiento de estimulación de nubes.
El programa contempla un total de 20 operaciones, por lo que todavía quedan 10 vuelos pendientes para completar la meta establecida por las autoridades de Agricultura y Ganadería.
Las operaciones se desarrollan de manera condicionada a las condiciones atmosféricas, debido a que se requiere la presencia de nubes que reúnan las características necesarias para realizar el proceso de estimulación.
Por esa razón, los vuelos restantes no tienen una fecha fija establecida, sino que serán programados conforme al comportamiento del tiempo y a la disponibilidad de formaciones nubosas adecuadas.
Los vuelos realizados en las últimas semanas comprenden diferentes sectores priorizados del país, principalmente en departamentos que nfrentan escacéz de agua por falta de lluvia.
En Francisco Morazán, entre las zonas contempladas por el programa se encuentran Valle de Ángeles, Villa de San Francisco y Talanga, donde las operaciones forman parte de la cobertura establecida para la estimulación de nubes.
Además, se efectúo vuelos en el departamento de Comayagua, incluyendo sectores de La Libertad y del municipio de Comayagua, como parte de las áreas seleccionadas para la siembra de nubes.
El programa también contempla intervenciones en zonas de los departamentos de Choluteca, Valle, La Paz, Intibucá, Lempira y Yoro, ampliando la cobertura de las operaciones a distintas regiones del territorio nacional.
Entre los sectores incluidos se encuentran áreas cercanas a la represa Francisco Morazán, conocida como El Cajón, así como puntos del sur del país donde las condiciones de lluvia han sido una preocupación durante el período de sequía.
En el sur se contemplan zonas como Nacaome, San Lorenzo y San Marcos de Colón, consideradas dentro de las áreas priorizadas para las operaciones de estimulación.
La SAG informó que el Programa de Siembra de Nubes contempla una cobertura aproximada de entre 1.8 y 2.3 millones de hectáreas, con especial atención en regiones del corredor seco.
Esta zona ha sido una de las más afectadas por la irregularidad de las precipitaciones, situación que ha incidido en las actividades agrícolas y en la disponibilidad de agua para distintos sectores de la población.