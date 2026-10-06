La UMAPS prueba motores para posible trasvase de Los Laureles a La Concepción

Tegucigalpa, Honduras.- La Alcaldía Municipal del Distrito Central comenzó las pruebas de los motores del sistema de trasvase que podría utilizarse para trasladar agua desde la represa Los Laureles hacia La Concepción, ante la recuperación que ha experimentado el embalse capitalino después de las lluvias recientes.
Raúl Lanza, gerente de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS), confirmó que los equipos están siendo sometidos a pruebas para determinar las condiciones en las que se encuentran y establecer si pueden ser activados cuando sea necesario.
“Estamos en prueba (de los motores del trasvase) pero se va a verificar luego”, informó Lanza al referirse a los trabajos que se realizan con el sistema que permitiría aprovechar parte del agua almacenada en Los Laureles.
El funcionario explicó que el trasvase se activa bajo condiciones específicas y que, normalmente, se considera cuando Los Laureles alcanza un nivel superior 70% de su capacidad.
El trasvase de Los Laureles es una estrategia hidráulica a través de tuberías de apróximadamente 11 kilómetros de longitud entre las represas, planeada para transferir agua mediante activación de motores diésel, desde el embalse Los Laureles hacia la represa La Concepción cuando la primera alcanza un nivel máximo de capacidad de agua.
La decisión no depende únicamente de que el embalse alcance ese porcentaje, sino de la valoración que realice el equipo técnico encargado del manejo del recurso hídrico en la capital.
De acuerdo con el reporte de UMAPS de este martes 6 de octubre, Los Laureles registra un 64.24% de su capacidad, con 6.745 millones de metros cúbicos de agua almacenados.
El embalse se encuentra actualmente en riesgo hídrico medio y su nivel se ubica en una cota de 1,027.60 metros sobre el nivel del mar, reflejando la recuperación que ha tenido tras las precipitaciones registradas en las últimas semanas.
Por otra parte, el embalse La Concepción registra un 30.43% de su capacidad y almacena 11.017 millones de metros cúbicos de agua, según el informe de UMAPS.
Su nivel se encuentra en la cota 1,136.04 metros sobre el nivel del mar y permanece bajo riesgo hídrico alto, al mantenerse dentro del rango de almacenamiento considerado crítico para garantizar una mayor seguridad en el abastecimiento.
La diferencia entre las condiciones de ambos embalses mantiene abierta la posibilidad de recurrir al sistema de trasvase si las condiciones técnicas y ambientales lo permiten y Los Laureles continúa aumentando su almacenamiento.
En cuanto a la producción de agua, la planta de Los Laureles mantiene una generación de 420 litros por segundo, mientras que la planta de La Concepción aporta actualmente 700 litros por segundo al sistema de abastecimiento de la capital.
Julio Quiñónez, director del Sistema Municipal de Gestión de Riesgo (Simger), explicó que la eventual activación del trasvase será determinada por el equipo técnico, tomando en cuenta el comportamiento de los embalses y las condiciones climáticas.
El problema, de acuerdo con expertos, es que la cantidad de agua almacenada no será suficiente para el próximo año si no continúan las lluvias en el resto de la temporada.