La UMAPS prueba motores para posible trasvase de Los Laureles a La Concepción

Tegucigalpa, Honduras.- La Alcaldía Municipal del Distrito Central comenzó las pruebas de los motores del sistema de trasvase que podría utilizarse para trasladar agua desde la represa Los Laureles hacia La Concepción, ante la recuperación que ha experimentado el embalse capitalino después de las lluvias recientes.

Raúl Lanza, gerente de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS), confirmó que los equipos están siendo sometidos a pruebas para determinar las condiciones en las que se encuentran y establecer si pueden ser activados cuando sea necesario.

“Estamos en prueba (de los motores del trasvase) pero se va a verificar luego”, informó Lanza al referirse a los trabajos que se realizan con el sistema que permitiría aprovechar parte del agua almacenada en Los Laureles.

El funcionario explicó que el trasvase se activa bajo condiciones específicas y que, normalmente, se considera cuando Los Laureles alcanza un nivel superior 70% de su capacidad.

El trasvase de Los Laureles es una estrategia hidráulica a través de tuberías de apróximadamente 11 kilómetros de longitud entre las represas, planeada para transferir agua mediante activación de motores diésel, desde el embalse Los Laureles hacia la represa La Concepción cuando la primera alcanza un nivel máximo de capacidad de agua.

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La decisión no depende únicamente de que el embalse alcance ese porcentaje, sino de la valoración que realice el equipo técnico encargado del manejo del recurso hídrico en la capital.