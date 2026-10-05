Acumulación de basura arrastra la represa Los Laureles tras recientes lluvias

Tegucigalpa, Honduras.- La represa Los Laureles sigue recuperando su nivel de agua tras las lluvias de los últimos díasm sin embargo, en varios puntos del embalse se observa una considerable acumulación de basura que flota en la superficie. En un recorrido realizado, EL HERALDO constató la cantidad de residuos flotando en diferentes puntos del embalse, principalmente botellas, bolsas, envases plásticos, envoltorios y otros materiales que permanecen concentrados cerca de las orillas.

Los desechos se encuentran acumulados entre la vegetación y sobre la superficie del agua, formando concentraciones que se extienden desde algunos sectores de la orilla hacia el interior del embalse. Entre los residuos que permanecen en el agua sobresalen recipientes plásticos de diferentes tamaños, botellas y bolsas que han sido arrastrados hasta el embalse por las corrientes y escorrentías.

De acuerdo con los reportes de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS), el embalse alcanzó este lunes el 58.33% de su capacidad, después de permanecer durante varias semanas en niveles críticos debido a la prolongada sequía. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Las lluvias registradas en los últimos días han permitido un mayor ingreso de agua al sistema y mantienen las expectativas de que Los Laureles pueda superar el 60% de su capacidad durante las próximas horas. El aumento del nivel del embalse también ha favorecido el desplazamiento de materiales acumulados en las zonas de escorrentía, que son transportados por las corrientes hacia diferentes sectores de la represa.