Basura y escombros se acumulan cerca de represa Los Laureles y amenazan el río Guacerique

Tegucigalpa, Honduras.- La calle que conduce hacia Nueva Aldea, en las cercanías de la represa Los Laureles, se convirtió en un punto de acumulación de basura y desperdicios de construcción que preocupa a quienes transitan por la zona.

El problema se concentra en varios tramos de esta vía, precisamente en el sector donde comienza el área de la represa del río Guacerique, una de las fuentes que abastecen de agua a la capital hondureña.

A lo largo del camino pueden observarse promontorios de tierra mezclados con residuos sólidos, bolsas plásticas, cartón, muebles y restos de materiales utilizados en trabajos de construcción.

La cantidad de desperdicios acumulados evidencia que el sitio ha sido utilizado de manera recurrente para depositar basura, a pesar de encontrarse próximo a una zona de importancia para el suministro de agua en la capital.

Entre los residuos también sobresalen fragmentos de concreto, láminas, madera, tuberías y otros materiales que podrían representar un riesgo para el entorno natural si continúan acumulándose.

La preocupación aumenta debido a que los puntos donde se depositan los desechos se encuentran en las cercanías de la represa Los Laureles y de la cuenca del río Guacerique que la abastece.

Durante un recorrido por el sector se constató que la basura no se encuentra únicamente en un punto, sino que está dispersa en diferentes tramos de la calle que conecta con Nueva Aldea.

La presencia de desperdicios también afecta la imagen de esta vía, utilizada como paso alterno por conductores que se movilizan hacia la aldea Mateo y el municipio de Lepaterique.

Quienes circulan diariamente por el lugar han expresado su preocupación por el deterioro de la zona y hacen un llamado a las autoridades municipales para que se realicen operativos de limpieza.