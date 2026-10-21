Cartaginés vs Olimpia EN VIVO: Hora y dónde ver semifinal de Copa Centroamericana de Concacaf

Cartago, Costa Rica.- El Olimpia tendrá una prueba de alto nivel este miércoles cuando visite al Cartaginés de Costa Rica en el partido de ida de las semifinales de la Copa Centroamericana 2026. Los dirigidos por Eduardo Espinel intentarán sacar un resultado positivo fuera de casa para acercarse a la final del torneo regional.

Los merengues afrontan este compromiso con la mirada puesta en conquistar un nuevo título internacional. Para lograrlo, deberán superar una serie exigente ante un rival que buscará hacer valer su condición de local y tomar ventaja antes de viajar a Tegucigalpa para disputar la revancha.

El equipo hondureño llega motivado después de asumir el liderato del campeonato nacional tras vencer al Real España. Este triunfo representa un impulso anímico para los albos, que ahora buscarán demostrar su buen momento en el plano internacional.

A ese panorama positivo se suma el regreso de Jorge Benguché y Edwin Rodríguez, dos futbolistas que pueden aportar soluciones importantes en el ataque olimpista. Su disponibilidad representa una alternativa valiosa para Espinel, quien necesitará aprovechar todas las variantes de su plantilla en una eliminatoria en la que los detalles pueden resultar determinantes.

Sin embargo, Olimpia no tendrá una tarea sencilla. Enfrente estará un Cartaginés que también atraviesa un buen momento y que llega a las semifinales después de derrotar 1-0 al Deportivo Saprissa en el torneo costarricense. Ese resultado refuerza la confianza del conjunto brumoso antes de recibir a uno de los clubes más laureados del fútbol hondureño.

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El equipo dirigido por el guatemalteco Amarini Villatoro pretende aprovechar el apoyo de su afición para conseguir una ventaja que le permita afrontar con mejores perspectivas el partido de vuelta. Los costarricenses son conscientes de la dificultad del desafío, pero confían en sus capacidades para competir y luchar por el boleto a la final.

Además, Cartaginés tendrá la oportunidad de intentar cambiar su historial frente al conjunto merengue. En los tres enfrentamientos previos entre ambos equipos, los brumosos no han conseguido una victoria, una estadística que buscarán modificar en este primer capítulo de la semifinal.

Pese a ese antecedente, Olimpia deberá evitar cualquier exceso de confianza. La experiencia internacional y el peso de su historia pueden representar ventajas, pero el equipo hondureño tendrá que respaldarlas con un rendimiento sólido durante los 90 minutos.

La estrategia de los albos será conseguir un marcador favorable que les permita definir la clasificación en casa. Por su parte, Cartaginés intentará imponer condiciones desde el comienzo y aprovechar cualquier oportunidad para llegar con ventaja al encuentro decisivo.

El segundo partido de la serie se disputará el miércoles 28 de octubre en el estadio Nacional Chelato Uclés, en Tegucigalpa, donde se conocerá al equipo que avanzará a la gran final de la Copa Centroamericana 2026.

El ganador de esta llave se enfrentará al vencedor de la otra semifinal, que protagonizarán Motagua y la Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica. De esta manera, Olimpia buscará dar el primer paso hacia la final, pero antes tendrá que superar una visita complicada ante un Cartaginés decidido a aprovechar su oportunidad.