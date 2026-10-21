Nasry Asfura se reúne en Roma con Sergio Mattarella, presidente de Italia

Roma, Italia.- El presidente Nasry Asfura sostuvo este 21 de octubre una reunión con Sergio Mattarella, presidente de Italia que lo recibió en el Palacio del Quirinal de Roma.
Casa de Gobierno informó que el encuentro bilateral se dio para reafirmar el compromiso de fortalecer las relaciones diplomáticas, ampliar las oportunidades de inversión, promover el comercio y consolidar la cooperación entre ambas naciones.
"Honduras continúa abriendo puertas al mundo, construyendo alianzas estratégicas que impulsen el desarrollo y generen nuevas oportunidades para los hondureños", abonó el Poder Ejecutivo.
Otra reunión que Nasry Asfura sostuvo este día fue con representantes del sector empresarial italiano.
El mandatario hondureño estuvo acompañado por la canciller Mireya Agüero; Juan Carlos García, ministro de la Presidencia; Mariano Jiménez Talavera, embajador de Honduras en Italia; y Clarivel Vallecillo, cónsul general de Honduras en ese país europeo.
Por parte del sector empresarial italiano estuvieron representantes de Dedalus, Confcommercio Roma y Leonardo, organizaciones y compañías con experiencia en sectores estratégicos para el desarrollo económico y tecnológico.
La empresa Dedalus es una compañía internacional especializada en soluciones digitales para el sector salud, que desarrolla sistemas tecnológicos para hospitales, laboratorios y centros de diagnóstico, con aplicaciones para mejorar la gestión clínica y los servicios sanitarios.
Confcommercio Roma es una organización que representa a empresas de comercio, turismo, servicios y actividades profesionales de Roma y su provincia; brindando representación institucional, asesoría, formación y apoyo al crecimiento empresarial.
En tanto, Leonardo es un grupo industrial italiano de alta tecnología especializado en los sectores aeroespacial, defensa y seguridad; con capacidades en aeronáutica, helicópteros, electrónica, ciberseguridad y tecnología espacial.