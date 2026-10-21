Nasry Asfura se reúne en Roma con Sergio Mattarella, presidente de Italia

Roma, Italia.- El presidente Nasry Asfura sostuvo este 21 de octubre una reunión con Sergio Mattarella, presidente de Italia que lo recibió en el Palacio del Quirinal de Roma.

Casa de Gobierno informó que el encuentro bilateral se dio para reafirmar el compromiso de fortalecer las relaciones diplomáticas, ampliar las oportunidades de inversión, promover el comercio y consolidar la cooperación entre ambas naciones.

"Honduras continúa abriendo puertas al mundo, construyendo alianzas estratégicas que impulsen el desarrollo y generen nuevas oportunidades para los hondureños", abonó el Poder Ejecutivo.