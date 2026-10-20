Nasry Asfura ocupa el noveno lugar entre los presidentes latinoamericanos con mejor imagen

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente de Honduras, Nasry Asfura, figura en novena posición de la clasificación de mandatarios latinoamericanos con mejor imagen entre sus ciudadanos en octubre, según un sondeo de CB Global Data. La lista la encabeza la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, por segundo mes consecutivo, seguida por el salvadoreño Nayib Bukele, mientras que Bernardo Arévalo, de Guatemala, y Delcy Rodríguez, de Venezuela, permanecen entre los peor valorados, revela el informe. Sheinbaum obtiene un 69,3 % de imagen positiva y un 27,6 % de negativa, lo que supone un ligero aumento respecto a septiembre, cuando registró un 69 % de valoración favorable.

Bukele ocupa el segundo puesto, con un 68,3 % de favorabilidad y un 27,9 % de rechazo. En septiembre obtuvo un 66,2 %. El director general de CB Global Data, Cristian Buttié, explica a EFE que Sheinbaum y Bukele "encabezan el ranking desde dos modelos opuestos, pero con una lógica en común". "Ideológicamente están en las antípodas, pero ambos comparten tres claves: atendieron la demanda que su sociedad consideraba prioritaria, sostienen una comunicación directa y permanente (la conferencia de prensa matutina en un caso, las redes en el otro) y ofrecen una sensación de gobierno presente en una región donde predomina la frustración", afirma. En tercer lugar figura el presidente de República Dominicana, Luis Abinader, con un 51,9 % de valoración positiva y un 42,5 % de negativa. En el mes anterior su respaldo fue de 50,8 %. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, ocupa el cuarto puesto, con un 51 % de imagen favorable y un 43,3 % de desfavorable. Le sigue el colombiano Abelardo de la Espriella, quien asumió la Presidencia en agosto de este año, con un 49,7 % de aprobación y un 47 % de rechazo. El mandatario de Ecuador, Daniel Noboa, aparece en sexto lugar, con un 47,5 % de valoración favorable y un 46,9 % de negativa. Le sigue Keiko Fujimori, de Perú, con un 46,3 % de imagen positiva y un 50,8 % de negativa. Fujimori, que asumió el cargo en julio de 2026, perdió 6,1 puntos porcentuales respecto a septiembre, la mayor caída del sondeo. Buttié atribuye el descenso de Fujimori al aumento de la preocupación por la delincuencia y a la falta de respuestas efectivas del Gobierno ante la inseguridad.

El gobernante de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ocupa el octavo puesto, con un 45,3 % de imagen positiva y un 50,5 % de negativa. Su valoración favorable cayó 3,2 puntos porcentuales frente al 48,5 % del mes anterior. Lula se enfrenta este domingo a una segunda vuelta electoral en la que busca la reelección.