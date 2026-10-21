Asfura recibe la Medalla Fanfani durante su visita a Italia, donde explora oportunidades de cooperación

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente Nasry Asfura se encuentra en Roma, Italia, en una visita orientada a fortalecer las relaciones diplomáticas entre ambos países. Este miércoles sostuvo una reunión con el secretario general de la Organización Internacional Ítalo-Latinoamericana (IILA), Giorgio Silli, y su equipo de trabajo. Durante el encuentro con representantes de la IILA, se abordaron nuevas oportunidades de cooperación para impulsar el desarrollo de Honduras.

Entre las áreas estratégicas en las que se busca promover la cooperación figuran el fortalecimiento de las cooperativas, la telemedicina, la prevención y atención de desastres naturales, las aplicaciones satelitales, la ciberseguridad y el desarrollo de la cadena productiva del cacao y el chocolate. Por parte de Honduras participaron la secretaria de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, Mireya Agüero; el ministro de la Presidencia, Juan Carlos García; el embajador de Honduras en Italia, Mariano Jiménez Talavera; y la cónsul general de Honduras en ese país europeo, Clarivel Vallecillo. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Además, el presidente Asfura tiene previsto sostener acercamientos con autoridades de la Santa Sede, con el propósito de fortalecer los vínculos diplomáticos y explorar nuevas oportunidades de cooperación.

Asfura recibe la Medalla Fanfani

El presidente Nasry Asfura recibió la Medalla Fanfani, una distinción que honra el legado de Amintore Fanfani, estadista italiano y ministro de Asuntos Exteriores que impulsó la creación de la IILA en 1966. Fanfani fue una figura destacada de la política italiana y presidió la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1965. La Medalla Fanfani es una distinción otorgada por el Instituto Ítalo-Latinoamericano (IILA) a figuras destacadas por su contribución al diálogo político, la cooperación y el fortalecimiento de los lazos de amistad entre Italia y los países de América Latina.

Relaciones comerciales entre Honduras e Italia