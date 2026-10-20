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Nasry Asfura busca en Italia inversión con fábrica de municiones

El presidente Nasry Asfura busca inversión para Honduras en Italia y ya se dieron los primeros acercamientos

  • Actualizado: 20 de octubre de 2026 a las 17:55
Nasry Asfura busca en Italia inversión con fábrica de municiones

Nasry Asfura sostuvo un encuentro con representantes de la empresa italiana Fiocchi Munizioni.

Foto: Cortesía Casa de Gobierno

Roma, Italia.- El presidente Nasry Asfura sostuvo una reunión en Italia con representantes de la empresa Fiocchi Munizioni, dedicada a la elaboración de municiones de pequeño calibre.

Durante su estadía en territorio italiano, Asfura Zablah informó que buscaría inversionistas para el país y comenzó encuentros con diversos sectores.

"Con el propósito de ahondar los acercamientos para la instalación de una fabrica de municiones en el pais, el presidente Asfura y su delegación se reunió con los señores Stefano Fiocchi, Alexander Rüstig, y demas ejecutivos de la reconocida fabricante europea, con mas de 150 años en el sector", indicó Casa Presidencial.

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De concretar el proyecto, "la inversión propuesta traería una inyección de capital importante y tendria por objeto atender el mercado local y latinoamericano en los sectores de defensa y civil", afirmó Casa de Gobierno.

La administración Asfura busca que se abra una fábrica para la elaboración de municiones de la marca Fiocchi Munizioni en Honduras.

Según la empresa Fiocchi, hay interés de invertir al menos 500 millones de dólares en Honduras, por lo que se está a la espera que haya nuevas noticias tras el regreso de Nasry Asfura.

El presidente hondureño llegó este martes 20 de octubre a Roma, Italia, para desarrollar una agenda oficial enfocada en fortalecer las relaciones diplomáticas, impulsar el comercio y promover nuevas inversiones.

Asfura viaja acompañado por Juan Carlos García Medina, secretario de Estado en el despacho de la Presidencia, y Mireya Agüero, secretaria de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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