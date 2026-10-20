Nasry Asfura busca en Italia inversión con fábrica de municiones

Roma, Italia.- El presidente Nasry Asfura sostuvo una reunión en Italia con representantes de la empresa Fiocchi Munizioni, dedicada a la elaboración de municiones de pequeño calibre.

Durante su estadía en territorio italiano, Asfura Zablah informó que buscaría inversionistas para el país y comenzó encuentros con diversos sectores.

"Con el propósito de ahondar los acercamientos para la instalación de una fabrica de municiones en el pais, el presidente Asfura y su delegación se reunió con los señores Stefano Fiocchi, Alexander Rüstig, y demas ejecutivos de la reconocida fabricante europea, con mas de 150 años en el sector", indicó Casa Presidencial.