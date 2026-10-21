Olimpia lidera: ¿Cómo están los equipos de la Liga Nacional con los minutos Sub-20?

Tegucigalpa, Honduras.- Los minutos Sub-20 en la Liga Nacional se redujeron de 810 a 540 en este torneo Apertura 2026-27 debido a que el nuevo formato demandó menos vueltas regulares (16). A pesar de esto únicamente un equipo ha cumplido con la norma. Ese es Olimpia, que ha encontrado en sus reservas una camada muy talentosa y el técnico Eduardo Espinel no ha dudado en echar mano de ellos, especialmente cuando el club está disputando el certamen liguero y la Copa Centroamericana.

Los albos después de 10 jornadas casi doblan los 540 minutos establecidos, hoy acumulan 934 y ya se liberaron de esa presión para algunos equipos. Chicos como: David Flores, Brayan Cortéz, Jeremy Rodríguez, Anthony Ortiz entre otros han gozado de la confianza del charrúa. Otros equipos que están por cumplir con la regla son Real España que cuenta con 473 minutos gracias a su joyita Mike Arana, también el CD Choloma tiene un margen interesante con 434 y Platense con 393.

Los más comprometidos

A falta de seis jornadas para el desenlace de la fase regular y en la última posición está el Juticalpa, que ante la dificultad del momento no han tenido el espacio para que sus jugadores menores de 20 años puedan acumular experiencia. Solo tienen 179 minutos en los registros. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Los de la UPN (209) y Marathón (240) tampoco están bien parados con el tema y deberán acelerar el paso para evitar la perdida de puntos.

Los minutos sub-20

Olimpia (934 min) Real España (473 min) CD Choloma (434 min) Platense (393 min) Independiente (374 min)