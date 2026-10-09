Fusilamiento en vivo: Pentágono transmitirá la ejecución de Hasan, tirador de Fort Hood

El propio Hasán asumió su defensa ante el consejo de guerra y reconoció el crimen. En su momento, manifestó que "se había cambiado de bando", argumentando que quería defender a los talibanes en Afganistán. Antes había tratado, en el hospital militar Walter Reed, a veteranos de Irak y Afganistán con estrés postraumático. Los disparos de la Policía durante su captura lo dejaron paralizado y desde entonces vive en silla de ruedas.