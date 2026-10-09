Fusilamiento en vivo: Pentágono transmitirá la ejecución de Hasan, tirador de Fort Hood

El Pentágono anunció que el próximo 3 de diciembre se transmitirá en vivo el fusilamiento del expsiquiatra y excomandante militar, Nidal Malik Hasan, de 56 años, condenado por el tiroteo de Fort Hood en noviembre de 2009, donde 13 personas perdieron la vida y más de 30 resultaron heridas.
Un alto cargo del Departamento de Defensa fue quien confirmó la determinación. "El secretario tiene razón. Se mostrará en vivo por streaming. Los detalles se darán a conocer más adelante".
El secretario Pete Hegseth, ya había adelantado la idea del fusilamiento público, durante una entrevista en el programa Human Events Daily.
"Nos aseguraremos de que la gente pueda verla, que es pública. Porque la gente necesita entender que... hay consecuencias serias para este tipo de cosas", manifestó el funcionario en otra intervención grabada a bordo del portaaviones Abraham Lincoln.
El fusilamiento de Hasan sería nada más y nada menos que a la misma hora y en el mismo lugar donde ocurrió la matanza de 2009.
Cabe mencionar que para llegar hasta aquí hizo falta una firma. La ley castrense establece que un pelotón de fusilamiento debe contar con la aprobación del presidente, y el Pentágono informó que Donald Trump dio su visto bueno por recomendación de Hegseth.
Nidal Malik Hasan, de 56 años, fue condenado a muerte por un jurado militar en 2013. Lo encontró culpable de 45 cargos de asesinato premeditado e intento de asesinato premeditado.
Según las autoridades militares, el sentenciado mató a 13 personas e hirió a otras 32 en un centro médico de Fort Hood, donde examinaba a los soldados antes de enviarlos a Afganistán. Este tiroteo fue catalogado como el peor que se ha registrado dentro de una base militar estadounidense.
El propio Hasán asumió su defensa ante el consejo de guerra y reconoció el crimen. En su momento, manifestó que "se había cambiado de bando", argumentando que quería defender a los talibanes en Afganistán. Antes había tratado, en el hospital militar Walter Reed, a veteranos de Irak y Afganistán con estrés postraumático. Los disparos de la Policía durante su captura lo dejaron paralizado y desde entonces vive en silla de ruedas.
Si la sentencia se cumple, será la primera ejecución de las Fuerzas Armadas desde que el soldado John Bennett fue ahorcado por violación e intento de asesinato. La última ejecución militar fue en 1961, y el Pentágono dejó los fusilamientos en 1945.
El caso sigue causando conmoción por las 13 víctimas, especialmente por la soldado Francheska Velez, de 21 años, quien se encontraba embarazada y murió durante la matanza. Testigos declararon ante la justicia militar que la oyeron gritar "¡Mi bebé! ¡Mi bebé!" mientras se desataba el ataque, y en el juicio de 2013 el patólogo confirmó su embarazo al describir la herida mortal que recibió.
Por su parte, algunos sobrevivientes están de acuerdo con el fusilamiento, pero no con que sea transmitido en vivo. El anuncio de fusilamiento por streaming llega poco después de que Christa Pike, de 50 años, sobreviviera a un intento de ejecución por inyección letal en Tennessee.