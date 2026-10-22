La SIT retirará túmulos peligrosos de las carreteras del país

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) retirará los túmulos mal ubicados y modificará los que representen riesgos para los conductores, tras realizar un inventario nacional para determinar cuáles cumplen con las normas técnicas.

El titular de la SIT, Aníbal Ehrler, informó que, desde el inicio de su gestión, la institución ha retirado entre 40 y 50 reductores de velocidad instalados en lugares donde no correspondía y ha modificado otros cuyas dimensiones podían ocasionar daños a los vehículos.

Ehrler respaldó la iniciativa de ley aprobada en el Congreso Nacional para regular la instalación de estos dispositivos y señaló que algunos han sido construidos por particulares sin criterios técnicos, incluso para proteger negocios o reducir la velocidad de los automotores al ingresar a determinadas comunidades.