La SIT retirará túmulos peligrosos de las carreteras del país

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) retirará los túmulos mal ubicados y modificará los que representen riesgos para los conductores, tras realizar un inventario nacional para determinar cuáles cumplen con las normas técnicas.
El titular de la SIT, Aníbal Ehrler, informó que, desde el inicio de su gestión, la institución ha retirado entre 40 y 50 reductores de velocidad instalados en lugares donde no correspondía y ha modificado otros cuyas dimensiones podían ocasionar daños a los vehículos.
Ehrler respaldó la iniciativa de ley aprobada en el Congreso Nacional para regular la instalación de estos dispositivos y señaló que algunos han sido construidos por particulares sin criterios técnicos, incluso para proteger negocios o reducir la velocidad de los automotores al ingresar a determinadas comunidades.
La evaluación permitirá clasificar los túmulos que cumplen con las normas, los que necesitan modificaciones y los que deben eliminarse por su ubicación. Según Ehrler, la SIT asumirá los costos de remodelación y demolición, sin trasladarlos a las municipalidades ni a las comunidades.
El titular de la SIT agregó que la institución elaborará un reglamento dentro del plazo de 180 días establecido para desarrollar la normativa. Aclaró que los reductores de velocidad seguirán siendo necesarios en zonas escolares y residenciales, así como en otros puntos donde exista una justificación técnica y se respeten los diseños autorizados.
En cambio, sostuvo que la instalación de túmulos en carreteras nacionales e interurbanas debe responder a evaluaciones técnicas, ya que estos dispositivos deben reducir la velocidad sin provocar frenadas bruscas.
Por otra parte, Ehrler anunció que la SIT ejecuta un programa de señalización horizontal y vertical, con una inversión de 264 millones de lempiras, para mejorar la seguridad vial en las carreteras nacionales.