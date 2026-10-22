Zonas de Honduras que tendrán cortes de energía este viernes 23 de octubre

Tegucigalpa, Honduras.-Varias zonas de Honduras se verán afectadas por los cortes de energía programados para este viernes 23 de octubre. La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) informó que la suspensión del servicio se deberá a los trabajos de mantenimiento.

De 8:00 am a 2:00 pm en el Distrito Central

IHSS Santa Fe, Texaco Maya, Col. Brisas de Olancho, Col. Villa Unión, Parte de la Cañada El Picacho, Planta Potabilizadora El Picacho, El Hatillo Km E hasta Km 10, Residencial Pinares, Edificio Emaus, Col. Villa La Estanzuela, La Cantera, Restaurante La Cumbre, Miralagos, Tres Hermanos, Entre Pinos, Iglesia El Hatillo, Academia Los Pinares, El Trigo, Sendero Nevada, Lomas del Hatillo, Carpintero Casa Quemada, Cofradía, Zepate, Proyecto Victoria El Carrizal, Los Plancitos Y Zonas Aledañas.

De 9:00 am a 3:00 pm en el Distrito Central

Edif. Planetario, Plaza Azul, Lomas del Guijarro Sur, Parte de Res. Payaqui, Escuela Americana, Parte de Residencial Linda Vista Este, Embajada de México, Nivo Las Lomas, Restaurante Xunan, Starbucks, Plaza Las Lomas, Colonia Los Almendros, Centro Comercial Galerías, Ministerio Público, Col. El Triángulo, Las Cumbres, Col. Los Almendros, Torre Alfa, Dormicentro, Equidad Compañía de Seguros, Embajada República Dominicana, Torre Belvedere, Torre Aria, Edificio Vista Hermosa, Grupo Terra y zonas aledañas.

De 8:45 am a 2:45 pm en San Pedro Sula

Res. Villas del Bosque I, Res. Monte Alegre, Res. Villas del Bosque II, Res. Maple, Res. Campisa I Etapa. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

De 10:00 am a 4:00 pm en San Pedro Sula

Bo. Río Piedras (Norte), Boulevard Morazán, Bo. Los Andes (Centro y Sur), Hotel Clarion, Bo. Malecón, Col. Moderna, Col. Montecarlo, Col. Orquídea Blanca, Col. La Mora, Col. Zerón, Col. Mazzarello, Bo. Los Andes (Norte Y Oeste), Universidad Católica, Hotel Los Andes, Hotel Maya Colonial, Supermercados Colonial, Comisariato Los Andes, Instituto La Salle, Col. Bellavista, Lomas de Bellavista, Col. Juan Lindo, Col. Continental, Res. Potosí, Aldea Santa Ana, Aldea Peña Blanca, Col. Miramelinda, Col. Gracias A Dios, Hospital Mario Catarino Rivas, Escuela Internacional, Plaza Pedregal (Diunsa, Supermercado La Colonia).

De 9:00 am a 5:00 pm en Tocoa, Colón

Luzón Palmeras, Tiburones, Paguales, Barranco Chele, Prieta, Lérida, Chiripa, Achiote, Regaderos, Eorica, Palos de Agua, Jahuillo.

De 8:00 am a 12:00 pm en San Pedro Sula

Bo. Concepción, Bo. Santa Anita, Bo. Santa Ana, Bo. San Fernando (Oeste), Col. Ruiz (Este), Bo. Morazán, Col. Las Vegas, Col. Esquipulas, Res. Andalucía, Col Ideal, Ykk Honduras, Acosa, Diunsa Super Store, (Pizza Hut, Popeyes, T.G.I. Fridays, Little Caesars, Supermercado La Colonia) Salida A La Lima, Estadio Jaime Villegas, Campo de Fútbol Sergio Amaya, Diacero, Centro de Salud Miguel Paz Barahona, Bo. Medina (Norte), Bo. Suncery, Mercado Dandy, Mercado El Rápido, Mercado Medina, Bo. El hipódromo. Bo. Barandillas (Sur), Col. Smith (Sur), Col. Alameda, Bo. San Fernando (Norte), Col. Ruiz, Col. Geisha, Col. Universal, Res. La Florida, Parque Industrial El Barón, Hospital Y Clínica Del Ojo. Colonia Odilon Ayestas, Anexo La Florida, Seaboard Marine, Col. El Limonar, Col. Carmen Inva, Col. Villas Del Carmen, Col. Reparto Del Carmen, Col. Nueva Esperanza, Col. Miguel Ángel Pavón Inva, Anexo Florida, Col. Villas Del Carmen II. Col. Fernández Guzmán, Col. Tepeaca, Col. Aurora, Alucom, Megaplaza, Industrias Panavisión, Clínica Periférica IHSS Tepeaca, Navidad, Modesto Rodas, Cabañas, Gran Villa, La Libertad, Teletón. Col. Pastor Zelaya I y II, Bo. Cabañitas, Col. Flor del Valle (Este), San José Cahsa, Col. El Triángulo, Col. Goybi, Cottonwise, Col. Valle de Sula (Este).

De 12:00 pm a 4:00 pm en San Pedro Sula

Col. Bellavista, Lomas de Bellavista, Col. Juan Lindo, Col. Continental, Res. Potosí, Aldea Santa Ana, Aldea Peña Blanca, Col. Miramelinda, Col. Gracias A Dios, Hospital Mario Catarino Rivas, Escuela Internacional, Plaza Pedregal (Diunsa, Supermercado La Colonia).

De 10:00 am a 1:00 pm en Tocoa, Colón