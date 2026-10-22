Balón de Oro 2026: Se acabó el misterio al revelar quién sería el ganador del premio

¿Quién será el ganador del Balón de Oro 2026? es lo que muchos se preguntan y es que en esta edición, la disputa ha estado muy difícil y no son dos ni tres los fuertes candidatos a llevárselo
El mundo del fútbol está pendiente de una versión que ha tomado fuerza en las últimas horas ya que un jugador habría sido informado de que ganará el Balón de Oro 2026 antes de la gala, antes de la ceremonia.
La noticia ha generado debate entre los aficionados, especialmente porque la lucha por el premio de France Football no tiene un favorito indiscutible.
La ceremonia está prevista para el próximo 26 de octubre en Londres, Inglaterra, en una edición que promete generar polémica por la elección del ganador.
A diferencia de otros años, varios futbolistas cuentan con argumentos para quedarse con el máximo reconocimiento individual del fútbol masculino. Sus actuaciones, títulos y aportes a sus equipos han alimentado la discusión en redes sociales.
El Balón de Oro distingue al jugador más destacado del período evaluado, tomando en cuenta su rendimiento individual, sus logros colectivos y su influencia dentro del campo. A lo largo de su historia, el premio ha reconocido a leyendas como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.
En medio de las especulaciones, el nombre del delantero inglés ha ganado fuerza. Según versiones difundidas por distintos medios, Kane ya conocería la decisión y tendría que reservar tiempo en su agenda para una sesión fotográfica relacionada con la gala.
Aunque la información no representa una confirmación oficial, los rumores han aumentado las expectativas sobre la posibilidad de que el atacante del Bayern Múnich conquiste el premio por primera vez.
El propio club alemán también ha alimentado las especulaciones. Recientemente publicó una fotografía de Kane vestido con esmoquin y acompañada del mensaje: «Ya casi es hora del show».
La publicación llamó la atención de los aficionados, quienes interpretaron la frase como una posible indirecta sobre lo que podría ocurrir en la ceremonia. Sin embargo, el mensaje no confirma que el inglés vaya a recibir el galardón.
Kane ha firmado una destacada temporada con el Bayern Múnich y aparece entre los nombres vinculados a la disputa por el premio. Su candidatura ha generado opiniones divididas entre quienes respaldan sus méritos y quienes consideran que otros jugadores también merecen el reconocimiento.
En medio de la conversación, también ha circulado una cifra atribuida a Polymarket que sitúa en un 72 % las probabilidades de Kane de ganar el Balón de Oro.
Este porcentaje refleja las expectativas recogidas por ese mercado de predicciones, pero no constituye una confirmación del resultado ni una decisión oficial de los organizadores.
La gala está anunciada para el lunes 26 de octubre en el London Palladium, en Londres. El evento conmemorará el 70.º aniversario del Balón de Oro, creado por la revista France Football en 1956.
Desde 2024, el premio se organiza conjuntamente con la UEFA, una colaboración que ha mantenido al galardón entre los acontecimientos más esperados del calendario futbolístico.
La ceremonia pondrá fin a las especulaciones sobre el ganador de esta edición.
Para Harry Kane, podría significar uno de los mayores logros de su carrera; para los demás candidatos, será la oportunidad de aspirar a un reconocimiento que distingue a las principales figuras del fútbol mundial.
La ceremonia de entrega del Balón de Oro 2026 se realizará el lunes 26 de octubre de 2026 a partir de la 1:00 de la tarde en Centroamérica.
Es la 70.ª edición del premio y, por primera vez en su historia, se celebra fuera de Francia como homenaje a Sir Stanley Matthews.