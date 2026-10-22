Motagua vs Alajuelense EN VIVO: Hora, canal que transmite y dónde ver partido HOY

Tegucigalpa, Honduras.- Motagua recibe a la Liga Deportiva Alajuelense en el juego de ida de las semifinales de la Copa Centroamericana de la Concacaf en la cancha del estadio Nacional José de la Paz Herrera. 6:00 PM - Los jugadores de ambos equipos ya están en el estadio y se alistan para empezar a hacer trabajos de calentamiento previo al encuentro. 5:30 PM - Aficionados del Alajuelense que hicieron el viaje desde Costa Rica llegan remprano al estadio Nacional.

5:10 PM - El autubús que trasladó a los jugadores del equipo Motagua ya está en el escenario deportivo de esta noche. 5:00 PM - En varios buses han llegado los hinchas del Alajuelense a la capital hondureña para el encuentro ante Motagua y desde su arribo, se hacen sentir. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

INICIAMOS EL MINUTO A MINUTO DEL PARTIDO El equipos de Javier López llegó a las semifinales de manera invicta ya que no cayó en fase de grupos y en cuartos de final sacó del camino al Alianza de El Salvador.

Además, el equipo hondureño llega al compromiso contra el Alajuelense después de disputar seis partidos de la fase de grupos en los que solamente recibió dos goles y anotó once. Para Javier López, Alajuelense, tricampeón centroamericano, es la “bestia negra de Centroamérica” a la que hay que vencer.

En la víspera, López, a quien le gustaría una final con el Olimpia hondureño, dijo que su equipo está preparado para llegar a la final y que el partido contra Alajuelense “será complicado”. En las filas del Motagua figuran Clever Portillo, el costarricense Jonathan Moya, el argentino Rodrigo Gómez y el uruguayo Rodrigo de Olivera. Su capitán, Christopher Meléndez, no podrá jugar por acumulación de tarjetas amarillas. Alajuelense llegó a semifinales tras eliminar al Marathón en una fase en la que convirtió doce goles y recibió seis, además, son los ganadores de las últimas tres ediciones de la Copa Centroamericana.

En el equipo Alajuelense, que no contará con su defensa Ronald Matarrita por acumulación de cartulinas amarillas, sobresalen los delanteros Jason Lucumí, colombiano, y Ronald Cisneros, mexicano. El duelo de vuelta se disputará el 28 de octubre en Costa Rica, en el Estadio Alejandro Morera Soto. El ganador de la serie se enfrentará al que clasifique en la llave entre el Olimpia hondureño y el Sport Cartaginés costarricense.

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