¿Quién es Luisa González, la excandidata ecuatoriana capturada por lavado?

La excandidata presidencial ecuatoriana Luisa González fue detenida este jueves 22 de octubre en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero y posibles irregularidades en el financiamiento de su campaña electoral de 2023.
González es una de las principales figuras del correísmo, movimiento político liderado por el expresidente Rafael Correa, quien gobernó Ecuador entre 2007 y 2017. Su cercanía con el exmandatario la convirtió en una de las principales representantes de esa corriente.
Aunque nació en Quito en 1977, González creció en Chone, en la provincia de Manabí. En esa región desarrolló vínculos políticos y personales que posteriormente marcaron su trayectoria pública.
Su carrera en el sector público comenzó en 2010, cuando trabajó en el Palacio de Carondelet como coordinadora de la agenda presidencial durante el gobierno de Correa.
Posteriormente, ocupó cargos en consulados ecuatorianos en España y en el Ministerio de Turismo. En 2017 fue nombrada secretaria nacional de la Administración Pública, durante la última etapa del gobierno correísta.
En 2023, González fue elegida candidata presidencial de Revolución Ciudadana, después de que el exvicepresidente Jorge Glas declinara la nominación. Ese año enfrentó a Daniel Noboa y volvió a competir contra él en las elecciones de 2025.
La investigación conocida como Caja Chica indaga una presunta estructura de delincuencia organizada que habría utilizado dinero de origen ilícito para financiar la campaña presidencial de González en 2023.
Según la hipótesis fiscal, parte de los recursos habría ingresado a Ecuador desde Venezuela en efectivo para cubrir gastos electorales. Las autoridades investigan el origen del dinero y las posibles irregularidades en su utilización.
González ha rechazado las acusaciones y asegura que Revolución Ciudadana entregó a las autoridades electorales la documentación correspondiente a los gastos de campaña. También ha negado haber recibido dinero de Venezuela o de organizaciones criminales.
En enero de 2026, las autoridades realizaron registros relacionados con el caso. Posteriormente, la investigación tuvo consecuencias políticas para Revolución Ciudadana, que fue suspendida provisionalmente en marzo por el Tribunal Contencioso Electoral.
La detención de González se produjo mientras las autoridades ejecutaban órdenes relacionadas con investigaciones por presunto lavado de activos en las provincias de Manabí y Pichincha. La Fiscalía informó sobre tres órdenes de detención, aunque los primeros reportes no aclararon si todas correspondían al mismo expediente.
El expresidente Rafael Correa reaccionó a la detención y expresó su rechazo en redes sociales. Por su parte, integrantes de Revolución Ciudadana denunciaron una persecución política, mientras González sostiene que no existen pruebas para respaldar las acusaciones. La responsabilidad penal deberá determinarse en los tribunales.