¿Qué es el "rayo de calor" que EE UU usará contra migrantes?

El Departamento de Defensa de Estados Unidos autorizó el préstamo de un arma militar conocida como Sistema de Denegación Activa (ADS, por sus siglas en inglés) al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), para su posible utilización en la frontera sur del país, según información difundida por medios estadounidenses.
El sistema, conocido como un «rayo de calor», utiliza energía electromagnética de alta frecuencia para producir una sensación intensa de ardor en la superficie de la piel. Aunque está diseñado como un dispositivo no letal, su posible empleo en operaciones fronterizas ha generado interrogantes sobre su uso y los escenarios en los que podría desplegarse.
El memorando establece un préstamo temporal de un sistema durante siete meses, a partir de septiembre de 2026. También señala que el equipo no será operado por personal del Departamento de Defensa, por lo que el DHS asumirá la responsabilidad de su funcionamiento y de establecer las tácticas y los procedimientos para utilizarlo.
El arma funciona mediante ondas milimétricas de 95 gigahercios que penetran aproximadamente 0,4 milímetros en la piel y generan un calentamiento intenso en su superficie. De acuerdo con información publicada por el Cuerpo de Marines, la tecnología busca provocar una reacción inmediata que lleve a la persona a alejarse del haz de energía.
Según las descripciones militares, la sensación desaparece cuando la persona sale del alcance del haz o el operador lo apaga. Sin embargo, aunque el sistema está clasificado como no letal, esto no significa que esté exento de riesgos de lesiones, especialmente si se utiliza de manera inadecuada.
La autorización no determina todavía el lugar exacto ni las condiciones en que se realizarán las pruebas. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), que forma parte del DHS, afirmó que evalúa nuevas tecnologías para mejorar la eficacia de sus operaciones y reforzar la seguridad nacional, pero no detalló cómo utilizaría el dispositivo.
Entre las posibles aplicaciones que se han discutido internamente figura la dispersión de multitudes en sectores de la frontera con México donde se concentran los cruces irregulares. No obstante, esta posibilidad procede de declaraciones de funcionarios actuales y anteriores citados por CNN y no constituye una confirmación de que el arma vaya a utilizarse contra migrantes.
El sistema tampoco es una tecnología nueva. El Departamento de Defensa desarrolló esta herramienta para ofrecer a las fuerzas militares una alternativa a las armas convencionales en determinadas situaciones, con aplicaciones previstas en el control de perímetros, la protección de instalaciones y la dispersión de personas.
El Ejército estadounidense llegó a desplegar brevemente el sistema en Afganistán hace casi dos décadas, pero finalmente no lo utilizó en operaciones de combate. También se evaluó para controlar multitudes en instalaciones estadounidenses en el extranjero donde permanecían detenidos sospechosos de terrorismo, aunque esa opción tampoco se concretó, según los antecedentes citados por CNN.
La posibilidad de utilizar el dispositivo en la frontera ya había sido considerada anteriormente. Sin embargo, las discusiones no se habían traducido en un despliegue operativo, debido a interrogantes sobre su utilidad, los costos de implementación, la capacitación requerida y las condiciones para su empleo.