Telegram elimina contenido sobre falso bono de Sedesol tras verificación de EH Verifica y LA PRENSA Verifica

Tegucigalpa, Honduras.- Telegram confirmó la eliminación de contenido relacionado con un supuesto bono de hasta 10,000 lempiras atribuido a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), después de que EH Verifica y LA PRENSA Verifica publicaran una investigación que desmintió la existencia de ese beneficio.

La confirmación llegó mediante un correo electrónico enviado al equipo de EL HERALDO por Víctor Espinoza, representante de Telegram Messenger, quien informó sobre las medidas adoptadas por la plataforma respecto al contenido identificado en la verificación periodística.

"El contenido identificado a partir del artículo ha sido eliminado", comunicó Espinoza en referencia a la publicación titulada "Es falso el bono de hasta L 10,000 de Sedesol: publicación usa sitio web fraudulento", difundida el 21 de octubre de 2026.

La comunicación de Telegram confirma la eliminación del contenido señalado, aunque no precisa si la medida incluyó el cierre completo del canal desde el que se difundía la publicación ni detalla cuántos mensajes fueron retirados.

La verificación de EH Verifica y LA PRENSA Verifica documentó la circulación de una imagen en grupos de Telegram que anunciaba un supuesto apoyo económico de hasta 10,000 lempiras mediante el Programa de Becas de Sedesol.

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"APOYO ECONÓMICO PARA HONDUREÑOS DEL PROGRAMA SEDESOL RECIBÍ HASTA L 10,000", indicaba el mensaje acompañado de un enlace que dirigía a una página web ajena a los canales oficiales de la institución.