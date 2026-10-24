Lula reúne a miles en Río y se muestra convencido de su victoria en la segunda vuelta

Río de Janeiro, Brasil.- El mandatario brasileño y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva, reunió este sábado, en la víspera de la segunda vuelta de las presidenciales, a miles de simpatizantes en Río de Janeiro y afirmó estar convencido de su victoria frente al senador opositor Flávio Bolsonaro. "Estoy seguro de que vamos a ganar las elecciones. Pueden anotar ahí: mañana seré elegido presidente de la República otra vez", declaró el líder progresista a los periodistas justo antes de emprender una marcha por la icónica orla de la playa de Copacabana. El dirigente del Partido de los Trabajadores (PT) y el hijo mayor del exgobernante ultraderechista Jair Bolsonaro se disputarán este domingo la Presidencia brasileña en los comicios más ajustados de la historia reciente del país suramericano.

En la primera vuelta del 4 de octubre, Flávio fue el más votado con el 47 % de los votos frente al 45 % de su adversario. Lula, en busca de su cuarto mandato no consecutivo a sus 80 años de edad, empezó este último día de campaña con un acto multitudinario en Río, donde sus seguidores se vistieron de rojo y extendieron una enorme bandera brasileña. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse "Vamos a ganar las elecciones, es verdad que el pueblo quiere cambio pero un cambio a mejor, hacia adelante, el pueblo no quiere retroceder", expresó el antiguo tornero mecánico antes de subirse a una camioneta con aliados y recorrer Copacabana. Lula se declaró "muy optimista" con miras a la segunda vuelta para el que, sin embargo, todos los sondeos sitúan a ambos candidatos en empate técnico. El candidato del PT, vestido con una gorra roja en la que estaba escrito su apellido Silva, también aprovechó para atacar a Flávio Bolsonaro, a quien acusó de "miliciano", en alusión a sus presuntos nexos con parientes de grupos paramilitares de Río.