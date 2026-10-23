Tres nuevos terremotos sacuden una zona próxima al epicentro del seísmo del Tíbet

Tíbet.- Tres nuevos terremotos de magnitudes 4,5, 4,1 y 4,2 sacudieron entre la noche del viernes y la mañana del sábado una zona próxima al epicentro del seísmo de magnitud 7 que golpeó el jueves el Tíbet y dejó al menos 16 muertos y 76 heridos, según los registros del Centro de Redes Sismológicas de China.

El primero se produjo el viernes a las 22:14 hora local (14:14 GMT) en el condado de Zaduo, perteneciente a la prefectura de Yushu, en la provincia occidental de Qinghai, a diez kilómetros de profundidad.

Los otros dos movimientos se registraron este sábado a las 06:39 (22:39 GMT del viernes) y las 08:07 (00:07 GMT), con magnitudes de 4,1 y 4,2, respectivamente, también en Zaduo y a diez kilómetros de profundidad.

Los tres temblores se localizaron cerca del epicentro del terremoto del jueves, situado en el condado tibetano de Baqing, perteneciente a la ciudad de Nagqu, aunque las autoridades no han precisado si forman parte de la misma secuencia sísmica.