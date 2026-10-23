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Cristiano Ronaldo anota gol de 'espaldinha' en victoria del Al-Nassr y se acerca a los mil

El portugués Cristiano Ronaldo sigue aumentando su cifra de goles en su carrera como futbolista y ha hecho otro con Al-Nassr

  • Actualizado: 23 de octubre de 2026 a las 12:01

Riad, Arabia Saudita.- Cristiano Ronaldo sumó su gol 982 con una 'espaldinha' en la victoria por 1-3 del Al-Nassr, segundo clasificado de la liga de Arabia Saudí, frente a Al-Faisaly, decimoquinto, este viernes.

Con este tanto, el futbolista portugués lleva cinco dianas esta temporada y se queda a 18 de convertirse en el primer futbolista de la historia en alcanzar la cifra de 1.000 goles.

El luso no quiso recoger el premio 'MVP' y se lo dio a su compañero Abdullah Al-Hamdan, en un partido en el que su equipo se adelantó a los 4 minutos y, ya en la segunda parte, Cristiano, en el 49, aumentó la ventaja.

El conjunto local recortó diferencias con un tanto de Théo Bongonda, pero Ángelo Gabriel certificó la victoria visitante a 10 minutos del final.

De esta forma, el Al-Nassr suma su tercera victoria consecutiva y se mantiene segundo empatado a 25 puntos con el líder, el Al Qadisiya.

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Redacción web
Agencia EFE

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