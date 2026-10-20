Vecinos y Alcaldía acuerdan proteger los árboles históricos del parque La Leona

Tegucigalpa, Honduras.- La conservación de los árboles históricos, la recuperación del paisajismo original y la regulación de las podas, son parte de los acuerdos alcanzados entre los vecinos del parque La Leona y representantes de la Unidad de Gestión Ambiental de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC).

La reunión permitió establecer compromisos para reforestar los espacios vacíos, seleccionar especies vegetales adecuadas y coordinar con los habitantes las intervenciones de jardinería en este emblemático espacio de la capital.

Carlos Deras, jefe del Departamento de Parques y Jardines de la Unidad de Gestión Ambiental, explicó que los acuerdos contemplan atender las solicitudes de los vecinos sobre las especies que desean incorporar al parque.

“Llegamos a unos acuerdos y compromisos con la comunidad donde vamos a reforestar los espacios que están en blanco, vamos a poner unas plantas que a petición de la comunidad las vamos a plantar”, expresó.

El funcionario detalló que los habitantes propondrán las especies que consideran apropiadas, mientras que el personal municipal brindará orientación sobre cuáles pueden sembrarse y en qué lugares. Además, indicó que esperan recibir una donación para iniciar la plantación de una de las especies seleccionadas.

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Otro de los puntos abordados fue la poda de los árboles y arbustos existentes, debido a la preocupación de los residentes por las intervenciones que puedan afectar la vegetación y la apariencia original e histórica del parque.