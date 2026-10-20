Vecinos y Alcaldía acuerdan proteger los árboles históricos del parque La Leona

Tegucigalpa, Honduras.- La conservación de los árboles históricos, la recuperación del paisajismo original y la regulación de las podas, son parte de los acuerdos alcanzados entre los vecinos del parque La Leona y representantes de la Unidad de Gestión Ambiental de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC).
La reunión permitió establecer compromisos para reforestar los espacios vacíos, seleccionar especies vegetales adecuadas y coordinar con los habitantes las intervenciones de jardinería en este emblemático espacio de la capital.
Carlos Deras, jefe del Departamento de Parques y Jardines de la Unidad de Gestión Ambiental, explicó que los acuerdos contemplan atender las solicitudes de los vecinos sobre las especies que desean incorporar al parque.
“Llegamos a unos acuerdos y compromisos con la comunidad donde vamos a reforestar los espacios que están en blanco, vamos a poner unas plantas que a petición de la comunidad las vamos a plantar”, expresó.
El funcionario detalló que los habitantes propondrán las especies que consideran apropiadas, mientras que el personal municipal brindará orientación sobre cuáles pueden sembrarse y en qué lugares. Además, indicó que esperan recibir una donación para iniciar la plantación de una de las especies seleccionadas.
Otro de los puntos abordados fue la poda de los árboles y arbustos existentes, debido a la preocupación de los residentes por las intervenciones que puedan afectar la vegetación y la apariencia original e histórica del parque.
Jorge Valladares, vecino de La Leona, calificó el encuentro como fructífero y destacó que los participantes dialogaron sobre la necesidad de proteger los ejemplares de mayor tamaño, especialmente aquellos con valor histórico y biológico.
El residente señaló que La Leona constituye un espacio importante dentro de la conexión ecológica entre La Tigra, El Picacho y Tegucigalpa. También recordó su condición de monumento nacional y la necesidad de conservar sus características arquitectónicas y paisajísticas.
Entre las propuestas discutidas figura sustituir parte de la jardinería más frágil por setos de ciprés y otras especies resistentes al tránsito de personas y animales. La intención es mejorar los bordes de las áreas verdes sin alterar la identidad del lugar.
Los vecinos también solicitaron que las podas de los napoleones se realicen de manera gradual y que cualquier intervención en árboles o plantas de mayor tamaño sea consultada previamente con la comunidad, para evitar cortes que afecten la vegetación existente.
Como parte de los compromisos, se planteó incorporar a especialistas de la Universidad Tecnológica Centroamericana (Unitec), la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y la Fundación Cristo de El Picacho para orientar la selección de especies compatibles con el entorno natural del parque.
Asimismo, se buscará la participación de estudiantes universitarios de biología para identificar, catalogar y rotular las distintas especies de árboles presentes en el lugar. La iniciativa permitiría documentar la diversidad vegetal y contribuir a su conservación.
Otro de los objetivos es gestionar el apoyo del sector empresarial para recuperar las palmeras que históricamente caracterizaron al parque La Leona.
Los vecinos plantearon revisar fotografías antiguas y evaluar la posibilidad de replantar ejemplares en los espacios donde han desaparecido, con el fin de recuperar parte de su paisaje original.
Inquietud y malestar entre vecinos
Durante el fin de semana, los trabajos de jardinería que se realizan en el parque La Leona generaron inconformidad entre vecinos, quienes cuestionaron el retiro de árboles y plantas de gran tamaño para sustituirlos por vegetación más pequeña.
Los residentes aseguraron que durante la intervención vieron cipreses antiguos en el suelo y plantas que, a su juicio, formaban parte del paisaje tradicional del parque, lo que motivó la reunión con las autoridades municipales.