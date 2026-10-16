Intervención de jardinería en el parque La Leona genera inquietud entre vecinos

Tegucigalpa, Honduras.- Los trabajos de jardinería en el parque La Leona han generado inconformidad entre vecinos, quienes cuestionan el retiro de árboles y plantas de gran tamaño para sustituirlos por vegetación más pequeña.
Los residentes aseguran que durante la intervención han visto cipreses antiguos en el suelo y plantas que, a su juicio, formaban parte del paisaje tradicional del parque.
Por ello, piden que especialistas en botánica evalúen qué especies deben retirarse antes de continuar con los trabajos.
“Lo que básicamente están pidiendo los vecinos es que venga alguien experto en botánica y que respete los árboles grandes que ya tienen historia acá en el parque. En sustitución de plantitas de 10 centímetros no es posible”, expresó uno de los residentes.
Los vecinos también cuestionan el aspecto que ha dejado la intervención en algunas áreas. Consideran que el retiro de la vegetación existente ha cambiado la imagen del parque y piden que se preserve el arbolado que ha crecido durante años.
Municipalidad defiende la renovación de la vegetación
Consultada por EL HERALDO, la Unidad de Gestión Ambiental explicó que los trabajos son ejecutados por el Departamento de Parques y Jardines y forman parte de una intervención para modificar la vegetación y recuperar características de los parques del Centro Histórico.
La dependencia indicó que algunas plantas fueron sustituidas porque, según su evaluación, ya no aportaban al suelo ni cumplían la función ornamental que se busca para estos espacios.
“Hay ciertas inquietudes y ciertas quejas, pero es porque estamos haciendo cambios de las plantas que ya están obsoletas. Y como parte de la agricultura y el ornato, esto ya no nos aporta nada al suelo. Entonces nosotros debemos sustituirlo por algo nuevo”, explicó la Unidad de Gestión Ambiental.
La institución agregó que los trabajos se realizan con orientación de un paisajista, con el propósito de mejorar la distribución de las plantas y la apariencia del parque.
Sin embargo, los vecinos insisten en que la renovación debe tomar en cuenta el valor de los árboles antiguos y las características del lugar.
Su petición es que se evalúe técnicamente la vegetación antes de retirarla, para evitar que la intervención altere el paisaje que ha distinguido al parque La Leona.
Las autoridades afirmaron que el próximo lunes se reunirán con los vecinos para despejar todas las dudas que tengan sobre el proyecto y tomar en cuenta las sugerencias que se brinden.