Intervención de jardinería en el parque La Leona genera inquietud entre vecinos

Tegucigalpa, Honduras.- Los trabajos de jardinería en el parque La Leona han generado inconformidad entre vecinos, quienes cuestionan el retiro de árboles y plantas de gran tamaño para sustituirlos por vegetación más pequeña. Los residentes aseguran que durante la intervención han visto cipreses antiguos en el suelo y plantas que, a su juicio, formaban parte del paisaje tradicional del parque. Por ello, piden que especialistas en botánica evalúen qué especies deben retirarse antes de continuar con los trabajos.

“Lo que básicamente están pidiendo los vecinos es que venga alguien experto en botánica y que respete los árboles grandes que ya tienen historia acá en el parque. En sustitución de plantitas de 10 centímetros no es posible”, expresó uno de los residentes. Los vecinos también cuestionan el aspecto que ha dejado la intervención en algunas áreas. Consideran que el retiro de la vegetación existente ha cambiado la imagen del parque y piden que se preserve el arbolado que ha crecido durante años. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Municipalidad defiende la renovación de la vegetación

Consultada por EL HERALDO, la Unidad de Gestión Ambiental explicó que los trabajos son ejecutados por el Departamento de Parques y Jardines y forman parte de una intervención para modificar la vegetación y recuperar características de los parques del Centro Histórico. La dependencia indicó que algunas plantas fueron sustituidas porque, según su evaluación, ya no aportaban al suelo ni cumplían la función ornamental que se busca para estos espacios. “Hay ciertas inquietudes y ciertas quejas, pero es porque estamos haciendo cambios de las plantas que ya están obsoletas. Y como parte de la agricultura y el ornato, esto ya no nos aporta nada al suelo. Entonces nosotros debemos sustituirlo por algo nuevo”, explicó la Unidad de Gestión Ambiental.