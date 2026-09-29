La Leona inicia recuperación de calles, gradas y fachadas para ruta turística

Tegucigalpa, Honduras.- El proyecto para recuperar el entorno histórico del barrio La Leona y avanzar hacia la creación de una ruta turística ya se encuentra en ejecución, de acuerdo con Jorge Valladares, uno de los vecinos impulsores de la iniciativa.

Los primeros trabajos incluyen un inventario de las propiedades y la identificación de sus respectivos titulares, con el objetivo de organizar a los habitantes y planificar las intervenciones.

“Ya estamos en ejecución. Ahorita estamos haciendo el inventariado de todas las propiedades y sus respectivos titulares para organizarlos”, explicó Valladares sobre las labores que desarrollan junto con los vecinos de la zona histórica.

El levantamiento permitirá organizar la información de los inmuebles y definir las acciones que se podrán ejecutar en las áreas de uso público, especialmente en las calles y las tradicionales gradas que conectan distintos puntos del barrio.

“En la parte de las gradas va ser liderado por un compañero y en la parte de acá arriba voy a estar yo a cargo”, detalló el vecino sobre la organización y orden que planifican el proceso.

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Valladares explicó que una de las primeras áreas que puede ser intervenida corresponde a la vía pública, por lo que ya se trabaja en la planificación de los elementos que formarán parte de la recuperación urbana.

“Ya estamos pensando en los diseños del adoquín, de las aceras, las fachadas, los faroles, etcétera”, señaló sobre los componentes que se pretenden incorporar al proyecto.

La intervención busca mejorar la imagen y las condiciones del sector sin desligarlo de sus características históricas y arquitectónicas, uno de los principales atractivos que conserva La Leona.